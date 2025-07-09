Koç Holding Kararını Verdi! Sermayesi Artacak

YAPI KREDİ YATIRIM İLE SÖZLEŞME İMZALANACAK

Söz konusu sermaye artırım sürecinde, satış işlemlerinin aracılık hizmetleri için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme imzalanması planlanıyor. Ayrıca, SPK’nın Pay Tebliği uyarınca hazırlanmış olan “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor” da yönetim kurulu tarafından onaylandı.