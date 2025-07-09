Koç Holding Kararını Verdi! Sermayesi Artacak
Koç Holding’in Borsa İstanbul’da işlem gören bağlı ortaklığı Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. (MAALT), sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu. Şirketin 8 Temmuz 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Açıklamaya göre, şirket esas sözleşmesinin verdiği yetki kapsamında 2 milyar TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, mevcut 6 milyon 967 bin 91 TL’lik çıkarılmış sermaye bedelli olarak artırılacak. Artırılacak sermaye, rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle ve "tahsisli satış" yöntemiyle yalnızca Koç Holding A.Ş.’ye sunulacak.
1,6 MİLYAR TL GELİR HEDEFLENİYOR
Yapılacak bedelli sermaye artırımı kapsamında şirketin yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL tutarında gelir elde etmesi bekleniyor. İhraç edilecek payların fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ve Borsa İstanbul’un toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde belirlenecek. Satış fiyatı her durumda nominal değerin altında olmayacak.
YAPI KREDİ YATIRIM İLE SÖZLEŞME İMZALANACAK
Söz konusu sermaye artırım sürecinde, satış işlemlerinin aracılık hizmetleri için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme imzalanması planlanıyor. Ayrıca, SPK’nın Pay Tebliği uyarınca hazırlanmış olan “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor” da yönetim kurulu tarafından onaylandı.
PAYLAR BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖRECEK
İhraç edilecek paylar, her biri 1 kuruş nominal değerde, nama yazılı ve "borsada işlem gören" nitelikte olacak. İhraç işleminin tamamlanmasıyla birlikte artırılan sermaye Koç Holding üzerinden Şirket’e aktarılacak. Sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için SPK’ya başvuru yapılacak.