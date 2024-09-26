Koç Holding'den Yeni Rekor
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) hisseleri, 2024 yılının ilk yarısında Borsa İstanbul'da yaşanan yükseliş trendiyle birlikte önemli bir değer artışı yaşarken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Mayıs ayında 270,75 TL ile tarihi zirveye ulaşan hisseler, son 5 ayda ise düşüş trendine girdi. Eylül ayında 168,30 TL'yi gören Koç Holding hisseleri, son günlerde yaşanan alımlarla birlikte 187,30 TL seviyesinden kapanış yaptı.
Hissede son 5 aylık süreçte düşüş kanalı içinde fiyat hareketleri izlenirken, teknik analizlere göre 201 TL üzerinde kapanışların gerçekleşmesi önemli bir direnç noktası olarak değerlendiriliyor.
Koç Holding hisseleri için son dönemlerdeki teknik ortalamalar ise şu şekilde:
- 10 günlük ortalama: 184,02 TL
- 20 günlük ortalama: 184,43 TL
- 50 günlük ortalama: 193,00 TL
- 100 günlük ortalama: 197,86 TL
- 200 günlük ortalama: 186,70 TL
Koç Holding'in fiyat kazanç (F/K) oranı şu an 8,55 seviyesinde. Şirketin piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise en yüksek 2,21 ve en düşük 0,88 olarak kaydedildi. Güncel PD/DD oranı ise 1,00 seviyesinde.
2024 BİLANÇO PERFORMANSI
Koç Holding, 2024 yılının ilk yarısında 1,63 milyar TL net kar açıkladı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde açıklanan 36,17 milyar TL'lik karla karşılaştırıldığında %95'lik bir azalmaya işaret ediyor. Aynı dönemde şirketin esas faaliyet karı %57 düşüşle 50,28 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca şirketin hasılatı %5 artarak 704,51 milyar TL'ye ulaştı.
HEDEF FİYAT TAHMİNİ
2024 yılının ikinci çeyrek sonuçlarının ardından, aracı kurumlar Koç Holding için hedef fiyatlarını güncelledi. Hedef fiyat aralıkları 252,74 TL ile 342,30 TL arasında değişirken, 9 kurumun ortalama hedef fiyatı 294,16 TL olarak belirlendi. Mevcut fiyat olan 187,30 TL’ye göre bu ortalamanın prim potansiyeli %57,05 olarak hesaplanıyor.
Koç Holding hisseleri için belirlenen hedef fiyatlar ve tarihleri şu şekilde:
- Vakıf Yatırım, 9 Ağustos 2024 tarihinde yaptığı açıklamada Koç Holding için hedef fiyatını 303,00 TL olarak belirlemiş ve endekse paralel getiri tavsiyesi vermiştir.
- Alnus Yatırım da aynı tarihte 285,00 TL hedef fiyatı ile "Al" tavsiyesinde bulunmuştur.
- OYAK Yatırım, 12 Ağustos 2024 tarihinde 342,30 TL hedef fiyatını açıklamış ve önceki hedef fiyatı olan 339,60 TL'yi güncellemiştir.
- Şeker Yatırım, 9 Ağustos 2024'te 308,72 TL hedef fiyatı ve "Al" tavsiyesi vermiştir.
- Ziraat Yatırım, 14 Ağustos 2024'te 254,70 TL hedef fiyatını duyurmuş ve "Al" tavsiyesini yinelemiştir.
- Ata Yatırım, 23 Ağustos 2024'te 266,00 TL hedef fiyatı ile "Al" tavsiyesi sunmuştur.
- Ak Yatırım, 3 Eylül 2024'te hedef fiyatını 315,00 TL'ye yükseltmiş ve endeks üstü getiri tavsiyesi vermiştir. Önceki hedef fiyatı 252,00 TL idi.
- Gedik Yatırım, 4 Eylül 2024'te 252,74 TL hedef fiyatı ile endekse paralel getiri tavsiyesinde bulunmuştur. Önceki hedef fiyatı 240,12 TL'dir.
- Deniz Yatırım ise 17 Eylül 2024 tarihinde Koç Holding için hedef fiyatını 320,00 TL olarak belirlemiş ve "Al" tavsiyesi vermiştir.