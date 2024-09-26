Koç Holding'den Yeni Rekor

Koç Holding hisseleri için belirlenen hedef fiyatlar ve tarihleri şu şekilde:

- Vakıf Yatırım, 9 Ağustos 2024 tarihinde yaptığı açıklamada Koç Holding için hedef fiyatını 303,00 TL olarak belirlemiş ve endekse paralel getiri tavsiyesi vermiştir.

- Alnus Yatırım da aynı tarihte 285,00 TL hedef fiyatı ile "Al" tavsiyesinde bulunmuştur.

- OYAK Yatırım, 12 Ağustos 2024 tarihinde 342,30 TL hedef fiyatını açıklamış ve önceki hedef fiyatı olan 339,60 TL'yi güncellemiştir.

- Şeker Yatırım, 9 Ağustos 2024'te 308,72 TL hedef fiyatı ve "Al" tavsiyesi vermiştir.

- Ziraat Yatırım, 14 Ağustos 2024'te 254,70 TL hedef fiyatını duyurmuş ve "Al" tavsiyesini yinelemiştir.



