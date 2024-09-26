Koç Holding'den Yeni Rekor

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) hisseleri, 2024 yılının ilk yarısında Borsa İstanbul'da yaşanan yükseliş trendiyle birlikte önemli bir değer artışı yaşarken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Koç Holding'den Yeni Rekor - Resim: 1

Mayıs ayında 270,75 TL ile tarihi zirveye ulaşan hisseler, son 5 ayda ise düşüş trendine girdi. Eylül ayında 168,30 TL'yi gören Koç Holding hisseleri, son günlerde yaşanan alımlarla birlikte 187,30 TL seviyesinden kapanış yaptı.

Hissede son 5 aylık süreçte düşüş kanalı içinde fiyat hareketleri izlenirken, teknik analizlere göre 201 TL üzerinde kapanışların gerçekleşmesi önemli bir direnç noktası olarak değerlendiriliyor.

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Koç Holding'den Yeni Rekor - Resim: 2

Koç Holding hisseleri için son dönemlerdeki teknik ortalamalar ise şu şekilde:

- 10 günlük ortalama: 184,02 TL
- 20 günlük ortalama: 184,43 TL
- 50 günlük ortalama: 193,00 TL
- 100 günlük ortalama: 197,86 TL
- 200 günlük ortalama: 186,70 TL

Koç Holding'in fiyat kazanç (F/K) oranı şu an 8,55 seviyesinde. Şirketin piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise en yüksek 2,21 ve en düşük 0,88 olarak kaydedildi. Güncel PD/DD oranı ise 1,00 seviyesinde.

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Koç Holding'den Yeni Rekor - Resim: 3

2024 BİLANÇO PERFORMANSI

Koç Holding, 2024 yılının ilk yarısında 1,63 milyar TL net kar açıkladı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde açıklanan 36,17 milyar TL'lik karla karşılaştırıldığında %95'lik bir azalmaya işaret ediyor. Aynı dönemde şirketin esas faaliyet karı %57 düşüşle 50,28 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca şirketin hasılatı %5 artarak 704,51 milyar TL'ye ulaştı.

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Koç Holding'den Yeni Rekor - Resim: 4

HEDEF FİYAT TAHMİNİ

2024 yılının ikinci çeyrek sonuçlarının ardından, aracı kurumlar Koç Holding için hedef fiyatlarını güncelledi. Hedef fiyat aralıkları 252,74 TL ile 342,30 TL arasında değişirken, 9 kurumun ortalama hedef fiyatı 294,16 TL olarak belirlendi. Mevcut fiyat olan 187,30 TL’ye göre bu ortalamanın prim potansiyeli %57,05 olarak hesaplanıyor.

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Koç Holding'den Yeni Rekor - Resim: 5

Koç Holding hisseleri için belirlenen hedef fiyatlar ve tarihleri şu şekilde:

- Vakıf Yatırım, 9 Ağustos 2024 tarihinde yaptığı açıklamada Koç Holding için hedef fiyatını 303,00 TL olarak belirlemiş ve endekse paralel getiri tavsiyesi vermiştir.
- Alnus Yatırım da aynı tarihte 285,00 TL hedef fiyatı ile "Al" tavsiyesinde bulunmuştur.
- OYAK Yatırım, 12 Ağustos 2024 tarihinde 342,30 TL hedef fiyatını açıklamış ve önceki hedef fiyatı olan 339,60 TL'yi güncellemiştir.
- Şeker Yatırım, 9 Ağustos 2024'te 308,72 TL hedef fiyatı ve "Al" tavsiyesi vermiştir.
- Ziraat Yatırım, 14 Ağustos 2024'te 254,70 TL hedef fiyatını duyurmuş ve "Al" tavsiyesini yinelemiştir.

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Koç Holding'den Yeni Rekor - Resim: 6

- Ata Yatırım, 23 Ağustos 2024'te 266,00 TL hedef fiyatı ile "Al" tavsiyesi sunmuştur.
- Ak Yatırım, 3 Eylül 2024'te hedef fiyatını 315,00 TL'ye yükseltmiş ve endeks üstü getiri tavsiyesi vermiştir. Önceki hedef fiyatı 252,00 TL idi.
- Gedik Yatırım, 4 Eylül 2024'te 252,74 TL hedef fiyatı ile endekse paralel getiri tavsiyesinde bulunmuştur. Önceki hedef fiyatı 240,12 TL'dir.
- Deniz Yatırım ise 17 Eylül 2024 tarihinde Koç Holding için hedef fiyatını 320,00 TL olarak belirlemiş ve "Al" tavsiyesi vermiştir.

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