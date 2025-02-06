Koç Holding Harekete Geçti! Kalamış Yat Limanı İçin Düğmeye Basıldı
Koç Holding, 504 milyon dolarlık teklifle en iyi ikinci teklifi verdiği Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkı için sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kaynak: AA
Yapılan açıklamada, sözleşmenin Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından ihale şartnamesi gereği kurulan Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ tarafından imzalandığı belirtildi.
Koç Holding tarafından yapılan açıklamada, 176,4 milyon dolarlık ödemenin yapılmasının ve kalan bedel için teminat mektubunun teslim edilmesinin ardından, yat limanının 40 yıllık işletme hakkının devri için sözleşmenin yürürlüğe girdiği ifade edildi.
SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi, 16 Temmuz'da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından düzenlenmişti.
İhalede en yüksek teklifi veren ilk üç firma Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanırken, şartname gereği teklif sahipleri sırasıyla sözleşme imzalamaya davet edildi. Ancak ihalede en yüksek teklifi veren firma, sözleşme şartlarını yerine getirmediği için imza sürecine katılmadı. Bunun üzerine 504 milyon dolarlık ikinci en yüksek teklifi veren Tek-Art, sözleşme imzalamaya davet edildi.
Sözleşme, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve şirket temsilcilerinin katıldığı törenle Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ tarafından imzalandı.