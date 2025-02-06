Koç Holding Harekete Geçti! Kalamış Yat Limanı İçin Düğmeye Basıldı

İhalede en yüksek teklifi veren ilk üç firma Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanırken, şartname gereği teklif sahipleri sırasıyla sözleşme imzalamaya davet edildi. Ancak ihalede en yüksek teklifi veren firma, sözleşme şartlarını yerine getirmediği için imza sürecine katılmadı. Bunun üzerine 504 milyon dolarlık ikinci en yüksek teklifi veren Tek-Art, sözleşme imzalamaya davet edildi.

Sözleşme, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve şirket temsilcilerinin katıldığı törenle Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ tarafından imzalandı.