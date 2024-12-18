Koç Holding Duyurdu! Rekor Artacak

Koç Holding, bu sermaye artırımına toplam 1.872.534.381,14 TL ile iştirak edeceğini açıkladı. Bu tutarın, hem sahip olunan rüçhan hakları hem de diğer pay sahipleri tarafından kullanılmayan haklar aracılığıyla karşılanacağı ve ödemenin 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanacağı ifade edildi.