Koç Holding Duyurdu! Rekor Artacak
Koç Holding A.Ş., sermayesinin %43,2’sine sahip olduğu bağlı ortaklığı RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş.’nin sermaye artırımı kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
RMK Marine'in 50.900.000 TL olan mevcut sermayesinin, 64.400.000 TL artırılarak 115.300.000 TL’ye çıkarılmasına karar verildi. Sermaye artırımında, 0,01 TL nominal değerli payların yaklaşık 0,30 TL bedelle kullandırılacağı belirtildi.
Koç Holding, bu sermaye artırımına toplam 1.872.534.381,14 TL ile iştirak edeceğini açıkladı. Bu tutarın, hem sahip olunan rüçhan hakları hem de diğer pay sahipleri tarafından kullanılmayan haklar aracılığıyla karşılanacağı ve ödemenin 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanacağı ifade edildi.
KOÇ HOLDİNG’İN PAY ORANI ARTACAK
Bu işlem sonucunda Koç Holding'in RMK Marine’deki pay oranı %74,9’a yükselecek. Yapılan açıklamada, sermaye artırımında şirketin değerlemesinin DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından belirlendiği vurgulandı.
Koç Holding, sermaye artırımına ilişkin yaptığı açıklamada, detayların Türkçe ve İngilizce olarak paylaşıldığını, çeviriler arasında bir fark olması durumunda Türkçe metnin esas alınacağını belirtti.
KAP AÇIKLAMASINDAN DETAYLAR
Mevcut Sermaye: 50.900.000 TL
Artırım Tutarı: 64.400.000 TL
Yeni Sermaye: 115.300.000 TL
Rüçhan Hakları Bedeli: 0,30 TL (nominal değerli paylar için)
Katılım Tutarı: 1.872.534.381,14 TL
Koç Holding’in Yeni Pay Oranı: %74,9