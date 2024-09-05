Koç Holding, Büyük Umutlarla Açtığı Fabrikayı Kapattı: Tüm Çalışanlar İşten Çıkarıldı

Türkiye'nin en büyük şirketi Koç Holding, son yıllarda birçok iştirakini satma kararı alarak, buradan elde ettiği kaynakları Avrupa pazarına yönlendirmişti.



Romanya'da bir otomotiv fabrikası kuran dev şirket, halihazırda Avrupa'nın dev beyaz eşya üreticisi Beko'ya alternatif olarak Arçelik markasını da yurt dışına açmıştı. Mısır'da açılacak Arçelik fabrikası için 100 milyon doların üzerinde yatırım yapan ve fabrikanın temellerini geçtiğimiz yıllarda atan Koç Holding'de sürpriz bir karar alındı.



POLONYA'DAKİ ARÇELİK FABRİKASI KAPATILIYOR



Şirket tarafından yapılan açıklamada, Polonya'da faaliyet yürüten Arçelik fabrikasının verimsizlik gerekçesiyle kapatılacağı, yaklaşık 1800 çalışanın kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenerek işlerine son verileceği belirtildi. Şirket tarafından oluşturulan takvimde, fabrikasının faaliyetlerine 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla son verilmesi bekleniyor.