Koç Holding, Büyük Umutlarla Açtığı Fabrikayı Kapattı: Tüm Çalışanlar İşten Çıkarıldı

Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding, son yıllarda ağırlık verdiği Avrupa yatırımlarına ilişkin sürpriz bir karara imza attı. Polonya'da açılan Arçelik fabrikası için verimsizlik gerekçe gösterilerek kapatma kararı alan Koç Holding, 1800 çalışanın işine son verecek.

Koç Holding, Büyük Umutlarla Açtığı Fabrikayı Kapattı: Tüm Çalışanlar İşten Çıkarıldı - Resim: 1

Türkiye'nin en büyük şirketi Koç Holding, son yıllarda birçok iştirakini satma kararı alarak, buradan elde ettiği kaynakları Avrupa pazarına yönlendirmişti.

Romanya'da bir otomotiv fabrikası kuran dev şirket, halihazırda Avrupa'nın dev beyaz eşya üreticisi Beko'ya alternatif olarak Arçelik markasını da yurt dışına açmıştı. Mısır'da açılacak Arçelik fabrikası için 100 milyon doların üzerinde yatırım yapan ve fabrikanın temellerini geçtiğimiz yıllarda atan Koç Holding'de sürpriz bir karar alındı.

POLONYA'DAKİ ARÇELİK FABRİKASI KAPATILIYOR

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Polonya'da faaliyet yürüten Arçelik fabrikasının verimsizlik gerekçesiyle kapatılacağı, yaklaşık 1800 çalışanın kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenerek işlerine son verileceği belirtildi. Şirket tarafından oluşturulan takvimde, fabrikasının faaliyetlerine 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla son verilmesi bekleniyor.

Haberin devamını okumak için tıklayın
2024 Yılı Bitmeden Temettü Dağıtacak Şirketler Belli Oldu: İşte Hisselerin Dağıtacağı Para Miktarı 2024 Yılı Bitmeden Temettü Dağıtacak Şirketler Belli Oldu: İşte Hisselerin Dağıtacağı Para Miktarı
25 Ülkeye İhracat Yapıyordu: Dev Fabrika İflas Etti 25 Ülkeye İhracat Yapıyordu: Dev Fabrika İflas Etti
Altında 2 Yıl Sonra Bir İlk Altında 2 Yıl Sonra Bir İlk
Gaziantep’te Yoğun Üretim Başladı: Bu Sene Fiyatları Çok Düştü, 1 Kilogramı 18 TL Gaziantep’te Yoğun Üretim Başladı: Bu Sene Fiyatları Çok Düştü, 1 Kilogramı 18 TL
Dolar Sahiplerine Kara Haber! Yıl Sonuna Kadar Durdurulacak Dolar Sahiplerine Kara Haber! Yıl Sonuna Kadar Durdurulacak
Ani Yükselişi Yasağı Beraberinde Getirdi: Yeni Halka Arz Olmuştu, Borsa İstanbul Harekete Geçti Ani Yükselişi Yasağı Beraberinde Getirdi: Yeni Halka Arz Olmuştu, Borsa İstanbul Harekete Geçti
Borsada Bu Hisseye Yatırım Yapanlar Yaşadı: 1 Lot 20 Lot Olacak Borsada Bu Hisseye Yatırım Yapanlar Yaşadı: 1 Lot 20 Lot Olacak
Gram Altında 1034 Lira Kasırgası: Uzmanlar Net Tarih Verdi Gram Altında 1034 Lira Kasırgası: Uzmanlar Net Tarih Verdi
100 Bin Liranın Getirisi Uçuşa Geçti: Bankaların Mevduat Faizi Yarışı Kızıştı 100 Bin Liranın Getirisi Uçuşa Geçti: Bankaların Mevduat Faizi Yarışı Kızıştı
Türkiye'de Pasaport Ücretleri Avrupa'yı Solladı: İşte Ülke Ülke Pasaport Harçları Türkiye'de Pasaport Ücretleri Avrupa'yı Solladı
Gram Altın İçin Fırsat: İslam Memiş Yeni Tarih Verdi! Gram Altın İçin Fırsat: İslam Memiş Yeni Tarih Verdi!
SGK Düğmeye Bastı Tam 112 Bin Lira Para Verilecek: Dul ve Yetim Maaşı Alanlar Dikkat SGK Düğmeye Bastı Tam 112 Bin Lira Para Verilecek: Dul ve Yetim Maaşı Alanlar Dikkat