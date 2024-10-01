KKM'den Kaçan Kaçana: 51.1 Milyar Dolar Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı itibarıyla toplam Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinin 51,1 milyar dolara gerilediğini açıkladı. TCMB’nin yayımladığı verilere göre, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat (TL KKM) hesaplarındaki düşüş dikkat çekti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
KKM'den Kaçan Kaçana: 51.1 Milyar Dolar Geriledi - Resim: 1

Ağustos ayında DDKKM hesaplarının stok bakiyesi, bir önceki aya göre 6,1 milyar dolar azalarak 57,1 milyar dolardan 51 milyar dolara indi. Bu düşüşte gerçek kişi ve tüzel kişi hesaplarındaki azalma önemli rol oynadı. Gerçek kişilerin DDKKM bakiyesi 3,8 milyar dolar gerileyerek 37,3 milyar dolara düştü. Tüzel kişilerin hesaplarında ise 2,3 milyar dolarlık bir azalma gözlemlendi ve stok bakiyesi 13,7 milyar dolara indi.

Kaynak: AA

Haberin devamını okumak için tıklayın
Kiracı ve Ev Sahibi Anlaşmazlığında Böylesi Görülmedi! Ev Sahibi Ölünce Mirasçılar Devreye Girdi Kiracı ve Ev Sahibi Anlaşmazlığında Böylesi Görülmedi! Ev Sahibi Ölünce Mirasçılar Devreye Girdi
Fabrikalarını Kapatma Kararı Almıştı: Alman Devinin Hisseleri Çakıldı! Fabrikalarını Kapatma Kararı Almıştı: Alman Devinin Hisseleri Çakıldı!
Konya'da Metrekaresi 9 Dolardan Satılık Ada: Duyan Koşa Koşa Geliyor! Bir Emsali Daha Yok Konya'da Metrekaresi 9 Dolardan Satılık Ada: Duyan Koşa Koşa Geliyor! Bir Emsali Daha Yok
Otomotiv Devi BYD Binlerce Aracını Geri Çağırdı: Nedeni Tüyler Ürpertti Otomotiv Devi BYD Binlerce Aracını Geri Çağırdı: Nedeni Tüyler Ürpertti
Bakanlık Öğrencili Aileler İçin Düğmeye Bastı: 12 Bin Lira Ödeme Yapılacak! Şartlar Belli Oldu Bakanlık Öğrencili Aileler İçin Düğmeye Bastı: 12 Bin Lira Ödeme Yapılacak! Şartlar Belli Oldu
Tuna Kaya: 6 Ay Sonra Bir İlk Rekor Yükseliş Olacak Tuna Kaya: 6 Ay Sonra Bir İlk Rekor Yükseliş Olacak
Trafik Sigortasında Yeni Değişiklik Duyuruldu: Artık Araç Sahibi Ödeyecek Trafik Sigortasında Yeni Değişiklik Duyuruldu: Artık Araç Sahibi Ödeyecek
Emekli Oranında Görülmedik Zirve! 6 İlin Çalışanlarını Geride Bıraktı Emekli Oranında Görülmedik Zirve! 6 İlin Çalışanlarını Geride Bıraktı
Gıda Ürünlerinde Yeni Dönem Başlıyor: Bakanlık Harekete Geçti Gıda Ürünlerinde Yeni Dönem Başlıyor: Bakanlık Harekete Geçti
Gram Altında Rekor Yükseliş Ufukta: Gümüş de Geri Kalmayacak Gram Altında Rekor Yükseliş Ufukta: Gümüş de Geri Kalmayacak
Doğal Gaz Faturasını Bu Şekilde Yarıya İndirebilirsiniz: Meğer Tasarruf Edeceğiz Diye Fazladan Ödüyormuşuz Doğal Gaz Faturasını Bu Şekilde Yarıya İndirebilirsiniz: Meğer Tasarruf Sanıp Fazladan Ödüyormuşuz
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı İçin 3 Kiritik Nokta Ortaya Çıktı: Prim Detayına Dikkat! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı İçin 3 Kiritik Nokta Ortaya Çıktı: Prim Detayına Dikkat!