KKM'den Kaçan Kaçana: 51.1 Milyar Dolar Geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı itibarıyla toplam Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinin 51,1 milyar dolara gerilediğini açıkladı. TCMB’nin yayımladığı verilere göre, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat (TL KKM) hesaplarındaki düşüş dikkat çekti.
Kaynak: AA
Ağustos ayında DDKKM hesaplarının stok bakiyesi, bir önceki aya göre 6,1 milyar dolar azalarak 57,1 milyar dolardan 51 milyar dolara indi. Bu düşüşte gerçek kişi ve tüzel kişi hesaplarındaki azalma önemli rol oynadı. Gerçek kişilerin DDKKM bakiyesi 3,8 milyar dolar gerileyerek 37,3 milyar dolara düştü. Tüzel kişilerin hesaplarında ise 2,3 milyar dolarlık bir azalma gözlemlendi ve stok bakiyesi 13,7 milyar dolara indi.
Kaynak: AA