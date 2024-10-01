KKM'den Kaçan Kaçana: 51.1 Milyar Dolar Geriledi

Ağustos ayında DDKKM hesaplarının stok bakiyesi, bir önceki aya göre 6,1 milyar dolar azalarak 57,1 milyar dolardan 51 milyar dolara indi. Bu düşüşte gerçek kişi ve tüzel kişi hesaplarındaki azalma önemli rol oynadı. Gerçek kişilerin DDKKM bakiyesi 3,8 milyar dolar gerileyerek 37,3 milyar dolara düştü. Tüzel kişilerin hesaplarında ise 2,3 milyar dolarlık bir azalma gözlemlendi ve stok bakiyesi 13,7 milyar dolara indi.

Kaynak: AA