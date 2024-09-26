KKM'den Kaçan Kaçana

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ederken, KKM’den çıkış 3 hafta sonra yeniden 1 milyar doların üzerinde oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini açıkladı.

BDDK haftalık bültenine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında 23 Ağustos haftası sonrasında yeniden 1 milyar doların üzerinde çıkışlar görüldü.

KKM hesaplarındaki bakiye 1 trilyon 564,3 milyar TL'den 1 trilyon 533,9 milyar TL'ye geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 8,7'sine geriledi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ GEÇEN HAFTA 14,8 TRİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 20 Eylül haftasında 87 milyar 677 milyon lira artarak, 14 trilyon 775 milyar 363 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 20 Eylül itibarıyla 87 milyar 677 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 687 milyar 686 milyon liradan 14 trilyon 775 milyar 363 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE GERİLEME

Tüketici kredilerinin tutarı, 20 Eylül itibarıyla 8 milyar 868 milyon lira azalışla 1 trilyon 808 milyar 531 milyon liraya düştü. Söz konusu tutarın 462 milyar 709 milyon lirası konut, 79 milyar 132 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 266 milyar 690 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 39 milyar 370,5 milyon lira artarak 1 trilyon 896 milyar 408,4 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,6 azalışla 1 trilyon 582 milyar 56 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 561 milyar 866 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 20 milyar 190 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLARDA YÜKSELİŞ

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 266 milyon lira artışla 260 milyar 521 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 194 milyar 282 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 27 milyar 490 milyon lira yükselerek 3 trilyon 172 milyar 892 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,9 ve 30 milyar 380 milyon liralık azalışla 1 trilyon 533 milyar 931,6 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 8,7'sine geriledi.

Kaynak: AA