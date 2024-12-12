Kışın Ortasında Sürpriz Hasat: Karadenizli Çiftçinin Yüzü 4’üncü Kez Güldü
Normalde Eylül ayında sona ermesi beklenen çay sezonu, bu yıl iklim koşullarındaki değişiklikler nedeniyle Aralık ayına kadar uzadı. Rize ve çevresindeki çay üreticileri, sürpriz şekilde dördüncü sürgün hasadı için tarlalarda çalışmaya devam ediyor.
Kaynak: İHA
Yaklaşık 800 bin dekarlık alanda 200 bin üretici tarafından gerçekleştirilen çay üretiminde, 2024 yılı yaş çay sezonu Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 4 Mayıs’ta birinci sürgünle başladı. İkinci sürgün kampanyası 26 Haziran’da, üçüncü sürgün ise 15 Ağustos’ta açıldı ve 20 Ekim 2024’te sona erdi. Normal şartlarda üçüncü sürgünle birlikte çay sezonu kapanmış olacaktı. Ancak bu yıl mevsimsel değişiklikler, dördüncü sürgün için uygun şartları sağladı.
YAĞMUR VE GÜNEŞ ÇAYI YENİDEN YEŞERTTİ
Eylül ve Ekim aylarında etkili olan yağmurların ardından, Kasım ayında gelen sıcak ve güneşli hava, çay bitkisinin yeniden yeşermesine neden oldu. Bu durum, çay üreticilerini alışılmadık bir şekilde Aralık ayında da hasat yapmaya yöneltti.
ÜRETİCİLER ÖZEL SEKTÖRE YÖNELDİ
Rize’nin Pazar ilçesinde çay hasadı Aralık ayında da sürerken, ÇAYKUR sezonu kapattığı için üreticiler çaylarını özel sektöre satmaya başladı. Toplanan çaylar, kamyonlarla özel sektöre ait çay alım evlerine taşınıyor. Üreticiler, yaş çay taban fiyatının altında satış yapmak zorunda kalsa da bu yıl yaşanan dördüncü sürgün bereketinden memnun kaldı.
BEKLENMEDİK ÜRETİM GERÇEKLEŞTİ
Bölgedeki çay üreticileri, mevsim şartlarının sağladığı ek üretim fırsatından yararlandıklarını belirtti. ÇAYKUR’un kapanışına rağmen özel sektörün alım yapması, çayların boşa gitmesini engelledi. Dördüncü sürgün, hem üreticilere hem de bölge ekonomisine ek katkı sağladı.
ÇAY ÜRETİMİNE İKLİM ETKİSİ
Uzmanlar, bu yıl yaşanan durumun iklim değişikliğinin çay üretimi üzerindeki etkisini gösterdiğini belirtiyor. Çay bitkisinin farklı iklim koşullarına verdiği tepkilerin, gelecek yıllarda üretim dönemini etkileyebileceği belirtiliyor.