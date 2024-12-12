Kışın Ortasında Sürpriz Hasat: Karadenizli Çiftçinin Yüzü 4’üncü Kez Güldü

Yaklaşık 800 bin dekarlık alanda 200 bin üretici tarafından gerçekleştirilen çay üretiminde, 2024 yılı yaş çay sezonu Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 4 Mayıs’ta birinci sürgünle başladı. İkinci sürgün kampanyası 26 Haziran’da, üçüncü sürgün ise 15 Ağustos’ta açıldı ve 20 Ekim 2024’te sona erdi. Normal şartlarda üçüncü sürgünle birlikte çay sezonu kapanmış olacaktı. Ancak bu yıl mevsimsel değişiklikler, dördüncü sürgün için uygun şartları sağladı.