Kışın Gelmesiyle Fiyatı Rekor Arttı! Yüzde 70 Zam Birden Geldi
Kış mevsiminin gelişiyle birlikte kestane, tezgahlarda yerini aldı ancak fiyatlar bu yıl tüketiciyi zorlayacak seviyelere ulaştı. Geçen yıla oranla yüzde 70’in üzerinde artış gösteren kestane, neredeyse altınla yarışan fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA
Geçtiğimiz yıl düşük rekolte nedeniyle pazarlarda yer bulan Çin kestanesi, bu yıl piyasada neredeyse hiç görülmüyor. Yerli üretime yönelen tüketiciler, artan taleple birlikte fiyatların hızla yükseldiğine dikkat çekiyor. Kestanenin, kırmızı et ve altın gibi değerli ürünlerle yarıştığı esprileri ise vatandaşlar arasında yaygın.
FİYATLAR 1.200 LİRAYA ULAŞTI
Kestaneye ilişkin fiyatlar şehirden şehre değişiklik gösteriyor. Adana’da uzun yıllardır kestane satan Velit Bektaş, çiğ kestanenin kilosunu 400 liradan, pişmiş kestanenin kilosunu ise 500 liradan sattıklarını belirtti. Büyükşehirlerde ise fiyatlar çok daha yüksek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde kestanenin kilosu 1.000 ila 1.200 lira arasında değişiyor.
Bektaş, Adana’da fiyatların daha uygun olduğunu vurgulayarak, "Soğukların başlamasıyla satışlara başladık. Kestane, kış aylarının vazgeçilmezi olsa da fiyatlar nedeniyle vatandaşlar zorlanıyor" ifadelerini kullandı.