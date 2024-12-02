Kışın Gelmesiyle Fiyatı Rekor Arttı! Yüzde 70 Zam Birden Geldi

FİYATLAR 1.200 LİRAYA ULAŞTI

Kestaneye ilişkin fiyatlar şehirden şehre değişiklik gösteriyor. Adana’da uzun yıllardır kestane satan Velit Bektaş, çiğ kestanenin kilosunu 400 liradan, pişmiş kestanenin kilosunu ise 500 liradan sattıklarını belirtti. Büyükşehirlerde ise fiyatlar çok daha yüksek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde kestanenin kilosu 1.000 ila 1.200 lira arasında değişiyor.