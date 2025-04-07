Kısa Yoldan Para Kazanmanın Formülünü Buldu: 3 Ayrı İşten 8 Saatte Servet Kazanıyor! Şimdi Paraya Para Demiyor
Genç bilişimci kısa yoldan para kazanmanın formülünü buldu. Aynı anda 3 ayrı işte haftalık 40 saat çalışarak servet kazanan Damien, şimdi paraya para demiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji dünyasında çalışan genç bir bilişim uzmanı, aynı anda 3 ayrı işi birden yürütüyor ve yıllık kazancı adeta dudak uçuklatıyor. Üstelik tüm bunları günlük 8 saat, haftalık 40 saatlik mesai sınırını aşmadan başarıyor.
Business Insider’a konuşan ve gerçek adını açıklamayan 30 yaşındaki Damien, uzaktan çalışmanın sunduğu esneklik sayesinde üç ayrı işte görev alıyor. Amerika’nın Mountain West bölgesinde yaşayan Damien, işlerini aksatmadan sürdürebildiği sürece birden fazla pozisyonda çalışmanın sorun olmadığını düşünüyor.
"İŞVERENLE DUYGUSAL BAĞ KURMUYORUM"
"Hayır demekte zorlanıyorum çünkü vaktim varsa neden kullanmayayım?" diyen Damien, yaptığı işe odaklandığını ve bu durumun kendisine suçluluk hissettirmediğini ifade ediyor. Damien, işverenlerle duygusal bir bağ kurmadığını da açıkça dile getiriyor. "Bir gün işten çıkarılabilirim, bu nedenle kendi çıkarlarımı gözetmem gerekiyor" diyen genç adam, bu yaklaşımı sayesinde farklı iş fırsatlarını değerlendirerek mali gücünü artırmış durumda.
3 AYRI İŞTE ÇALIŞIYOR, PARAYA PARA DEMİYOR
Geçtiğimiz eylül ayında ek iş arayışına giren Damien, ilk işinden yıllık 140 bin dolar kazanıyor. Daha sonra bir tam zamanlı iş teklifini kabul ederek yıllık 150 bin dolarlık ikinci bir sözleşmeye imza attı. Son olarak ise yıllık 78 bin dolarlık üçüncü bir projede daha çalışmaya başladı. Böylece toplamda bu yıl sonuna kadar 368 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) gelir elde etmeyi hedefliyor.
HAFTALIK 40 SAAT ÇALIŞIYOR
Damien’in ilginç taktiklerinden biri de, çakışan toplantılarda iki farklı kulaklık kullanması. Bu şekilde aynı anda birden fazla çevrim içi görüşmeye katılabiliyor. Günlük 8 saatten haftalık toplamda 40 saatten fazla çalışmadığını belirten Damien, programını dikkatli bir şekilde planlayarak her işin gereklerini yerine getiriyor.