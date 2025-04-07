Kısa Yoldan Para Kazanmanın Formülünü Buldu: 3 Ayrı İşten 8 Saatte Servet Kazanıyor! Şimdi Paraya Para Demiyor

3 AYRI İŞTE ÇALIŞIYOR, PARAYA PARA DEMİYOR

Geçtiğimiz eylül ayında ek iş arayışına giren Damien, ilk işinden yıllık 140 bin dolar kazanıyor. Daha sonra bir tam zamanlı iş teklifini kabul ederek yıllık 150 bin dolarlık ikinci bir sözleşmeye imza attı. Son olarak ise yıllık 78 bin dolarlık üçüncü bir projede daha çalışmaya başladı. Böylece toplamda bu yıl sonuna kadar 368 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) gelir elde etmeyi hedefliyor.