Kısa Vadeli Dış Borçta Rekor Serisi! Haziranda da Arttı

Merkez Bankası'nın yayımladığı kısa vadeli dış borç istatistiklerinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Kısa vadeli dış borç haziranda bir kez daha rekor tazeledi.

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Kısa Vadeli Dış Borçta Rekor Serisi! Haziranda da Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayımladı. Merkez Bankası’nın açıkladığı verilerde kısa vadeli dış borç stoku, 236,6 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Merkez Bankası’nın verilerinde dış borcun 20,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştuğu kaydedilirken, borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23, Merkez Bankası’nın yüzde 18,9, özel sektörün ise yüzde 58,1 paya sahip olduğu belirtildi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış kısa vadeli borçlar mart ayında 232 milyar dolar, nisanda 232,1 milyar dolar, mayısta 235,3 milyar dolar seviyelerindeydi.

BANKA KAYNAKLI BORÇLARDA BÜYÜK ARTIŞ

CNBC-e’nin aktardığına göre, Haziran sonunda kısa vadeli borç stoku geçen yılın sonuna göre yüzde 2,5 oranında artarak, 180,5 milyar dolara ulaştı. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 10,2 oranında artarak 75,4 milyar dolar oldu. Diğer sektörlerde ise dış borç stoku yüzde 1,6 oranında azalarak 60,4 milyar dolar düzeyinde seyretti.


YABANCILARIN TL MEVDUATINDA ARTIŞ

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 sonuna göre yüzde 38,7 oranında artarak 17,5 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,8 oranında azalarak 18,8 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 4,9 oranında azalışla 19,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 28,2 oranında artışla 19,4 milyar dolara çıktı.


Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 sonuna göre yüzde 1,9 azalarak 53,2 milyar dolar oldu.

KAMU BANKALARININ BORCU DA ARTTI

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 sonuna göre yüzde 11,1 artarak 38,3 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,3 oranında artarak 97,5 milyar dolara çıktı.

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