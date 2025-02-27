Kış Ortasında Son Hasat Yapıldı! Coşkuyla Kutlandı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde 21-22 Şubat tarihlerinde düzenlenen geleneksel Zeytin Hasat Sonu "Meci Şenliği", renkli etkinliklerle sona erdi.
Kaynak: İHA
Şenlik kapsamında gerçekleştirilen “Geleneksel Meci Yolculuğu” seremonisinde, sezonun son zeytin ağacı hasat edildi. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de bu özel ana tanıklık etti. Etkinlikte, zeytin işçileri tarafından geleneksel meci geleneği canlandırıldı. Hasadın sona erdiğini simgelemek amacıyla, işçilerin temsili olarak kahyayı ağaca bağladığı ritüel gerçekleştirildi. Kahya, çalışanlara bahşiş verilmesiyle serbest bırakıldı.
EMEĞİN SEMBOLÜ: ZEYTİN
Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, soğuk havaya rağmen şenliğe yoğun ilgi gösteren katılımcılara teşekkür ederek, şunları söyledi:
“Zeytin, bizim için sadece bir ürün değil; emeğin, doğanın ve dayanışmanın sembolüdür. Bu geleneği yaşatmak ve geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur. Bugün ‘Geleneksel Meci Yolculuğu’ ile bu emeğin karşılığını alıyoruz. Edremit, Türkiye’nin en kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olarak her yıl ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu süreçte büyük emek harcayan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Onların fedakarlıkları ve zeytine duyduğu sevgi sayesinde bu miras her geçen gün daha da güçleniyor. Meci geleneğini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz.”
ZEYTİN DEFİLESİNE YOĞUN İLGİ
Şenlik kapsamında, Edremit yöresine ait Türkmen ve Yörük kültürüne özgü geleneksel kıyafetlerle “Zeytin Defilesi” düzenlendi. Bölgedeki köylüler, geçmişten günümüze taşınan ve özel günlerde giyilen geleneksel kıyafetleri sergiledi. Edremit’e özgü bindallılar da katılımcıların ilgisini çekti.
Etkinliklerin ardından, Edremit Belediyesi tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Belediye Müzik Eğitmeni Barış Yalçın, Edremit için hazırladığı albümden parçalar seslendirdi. İki gün süren coşkulu Meci Şenliği, müzik dinletisiyle sona erdi.