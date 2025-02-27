Kış Ortasında Son Hasat Yapıldı! Coşkuyla Kutlandı

EMEĞİN SEMBOLÜ: ZEYTİN

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, soğuk havaya rağmen şenliğe yoğun ilgi gösteren katılımcılara teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Zeytin, bizim için sadece bir ürün değil; emeğin, doğanın ve dayanışmanın sembolüdür. Bu geleneği yaşatmak ve geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur. Bugün ‘Geleneksel Meci Yolculuğu’ ile bu emeğin karşılığını alıyoruz. Edremit, Türkiye’nin en kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olarak her yıl ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu süreçte büyük emek harcayan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Onların fedakarlıkları ve zeytine duyduğu sevgi sayesinde bu miras her geçen gün daha da güçleniyor. Meci geleneğini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz.”