Kış Geldi Tezgahlarda Yerini Aldı: Kilosu 75 Liradan Satılıyor! Faydaları Saymakla Bitmiyor
Kış mevsiminin gelmesiyle balıkçıların ağlarını süsleyen hamsiler tezgahlarda 75 liradan yerini aldı.
Kaynak: DHA
Palamut avı Karadeniz’de sonuna gelirken, sevilen balık türlerinin başında gelen hamsi, bu yıl bolluğuyla balıkçının, fiyatıyla da tüketicinin yüzünü güldürdü.
Zonguldak’ta bolca avlanan hamsi bu yıl tezgahlarda 75 ila 100 lira arasında satışa sunulmaya başlandı.
Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, bu yıl hamsi bolluğunun devam edeceğini belirterek, “Sezon başında vatandaş ucuz balık yiyecek demiştik. Evet, palamut ucuz yendi. Hamsi de aynı şekilde tezgahlarda 75-100 lira arasında devam ediyor. Vatandaş ucuz balık yemeye devam edecek” diye konuştu.
HAMSİNİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Karadeniz’in vazgeçilmez lezzeti hamsi, içerdiği zengin besin değerleriyle sağlığımıza pek çok fayda sunuyor. Yüksek miktarda omega-3 yağ asitleri, kaliteli protein ve vitaminler barındıran hamsi, kalp ve damar sağlığını korumada önemli bir rol oynuyor.
Bağışıklık sistemini güçlendiren bu besin, aynı zamanda güçlü kemiklere sahip olmanıza katkı sağlıyor. Düşük kalorili yapısıyla diyet dostu olan hamsi, kilo kontrolüne yardımcı olurken enerji seviyenizi de artırıyor.
Cilt sağlığını destekleyen hamsi, içeriğindeki omega-3 sayesinde beyin fonksiyonlarını iyileştirerek zihinsel performansı artırıyor. Hamsi, sadece lezzetiyle değil, sağlığa sunduğu faydalarla da sofralarınızda mutlaka yer alması gereken bir besin olarak öne çıkıyor.