Kırmızı Et Fiyatlarını Düşürecek Hamle! Yeni Proje Hayata Geçti

Iğdır’da düzenlenen programda konuşan Bakan Yumaklı, şubat ayında duyurdukları “Hayvancılık Yol Haritası” kapsamında verimli ve kaliteli hayvansal üretimi artırmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye genelinde hangi bölgelerde hangi tür hayvancılık yapılacağına yönelik planlamalar yapıldığını ifade etti ve özellikle kadın ve genç çiftçilerin desteklendiğini, aile işletmelerine pozitif ayrımcılık yapıldığını vurguladı. Iğdır dahil 19 ilin “Besilik Materyal Üretim Bölgesi” olarak belirlendiğini ve burada planlı üretim yapanlara ek destekler verileceğini açıkladı.

VERİMLİLİK ARTIRILACAK

Yumaklı, hayvansal üretimde hastalıklarla mücadeleye önem verdiklerini ve şap hastalığının oranını yaklaşık yüzde 80 azalttıklarını belirtti. Üçüncü doz aşılamalar ile hayvan sağlığı konusundaki önlemleri artırdıklarını ifade etti. Ayrıca, "Islah Eylem Planı" kapsamında sütçü ırk olan siyah alaca ve simental ırklarındaki hayvanların genetik özelliklerini belirleyerek damızlık değerlerinin ortaya konulacağını, bu sayede hayvanların verimliliklerinin artırılacağını dile getirdi.

FİYATLARI DÜŞÜRMESİ BEKLENİYOR

Projenin önemli bir parçası olarak Iğdır ve Şanlıurfa Ceylanpınar’daki çiftlikler, damızlık merkezleri olarak belirlendi. Bu merkezlerdeki anaç hayvan sayısı artırılacak ve doğan buzağılar uygun maliyetle aile işletmelerine verilecek. Böylece hem et üretimi hem de anaç hayvan sayısı yerli kaynaklarla artırılacak.

Yumaklı, ayrıca projenin üç ana hedefini açıkladı: Üreticilerin sürdürülebilir şekilde uygun maliyetli hayvan teminini sağlamak, tüketicilere daha uygun fiyatlı kırmızı et sunmak ve et ithalatı gibi dışa bağımlılığı azaltmak. Projenin hayvancılığın gelişimi ve gıda arz güvenliği açısından önemine dikkat çekti.