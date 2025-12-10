Kırıkkale'de Kimya Fabrikasındaki Yangın Borsa'ya da Sıçradı! Bahadır Kimya'nın Hisseleri İşleme Kapatıldı

Kırıkkale OSB’deki kimya fabrikasında çıkan yangın sonrası Borsa İstanbul’da işlem gören paylar askıya alındı.

Kırıkkale’de faaliyet gösteren Bahadır Kimya'nın fabrikasında başlayan yangın sonrası, şirketin Borsa İstanbul’daki payları geçici süreyle işleme kapatıldı.

BORSADA İŞLEMLER DURDURULDU

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, yangının ardından şirket tarafından Borsa İstanbul’a başvuru yapıldığı ve pay sırasının geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Yangın haberinin piyasalara yansımasıyla birlikte hisselerde yüzde 10’a yaklaşan değer kaybı görüldü.

FABRİKADA BÜYÜK PANİK

Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi’nde madeni yağ üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri yangına hızla müdahale etti.

“CAN KAYBI YOK” AÇIKLAMASI

Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kırıkkale’mize geçmiş olsun. Bahadır Kimya’da çıkan yangınla ilgili koordinasyonu sürdürüyoruz. 70 kişinin çalıştığı bir tesis. En büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybının olmaması.”

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, ekiplerin soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

