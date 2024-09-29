Kirasını Ödeyemeyen Emeklinin Yeni Adresi Oldu: Akın Akın Gidiyorlar Başvurular Kilitlendi
Türkiye'de emeklilerin düşük maaşlar nedeniyle kira ödeyemez duruma gelmeleri, huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerine olan talebi hızla artırıyor. Özellikle son dönemde bu talep, yetkilileri zor durumda bırakacak seviyelere ulaşmış durumda.
Kaynak: ANKA
Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “O kadar fazla artış var ki, belediyeler yetişmekte zorlanıyor” dedi. Artan kiralar ve düşük maaşlar, emeklileri huzurevlerine başvurmaya mecbur bırakıyor. Emeklilerin maaşları ile geçinmeleri giderek zorlaşıyor ve barınma sorunları ön plana çıkıyor.
"EMEKLİYE 'YAŞA AMA ÖL' DİYORSUNUZ"
Muhsin Dilbaz, emeklilerin yaşadığı zorlukları şu sözlerle dile getirdi: "Emeklinin problemleri büyük. Üzgünler, kızgınlar ve dertleri her geçen gün daha da artıyor"
Dilbaz ayrıca, hükümetin emeklilere yönelik çözüm sunmadığını belirterek, maaş artışlarının yetersiz olduğunu ve 50 bin lira verilse bile bunun enflasyon nedeniyle yeterli olmayacağını ifade etti.
HUZUREVLERİ DOLUP TAŞTI SOSYAL YARDIMLAR YETERSİZ
Emeklilerin bakımevlerine yönelme sebeplerine dikkat çeken Dilbaz, "Maaşlar yetmediği için kiralarını ödeyemiyorlar, yiyecek içeceklerini karşılayamıyorlar. Bir marul 25 lira, maydanoz 15 lira... İnsanlar nasıl geçinecek?" dedi. Emeklilerin huzurevlerine başvurduğunu belirten Dilbaz, "Huzurevleri dolup taşıyor, belediyeler bu taleplere yetişemiyor" şeklinde konuştu.
KONUT VE SOSYAL YARDIM GEREKLİ
Dilbaz, emeklilerin konut edinme imkanlarının artık hayal olduğunu belirterek, kira ve doğal gaz yardımlarının yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, emeklilere sendika hakkı tanınması, sağlık katkı paylarının kaldırılması ve ikramiyelerin bir maaş düzeyine çıkarılması gerektiğini savundu.
Emeklilerin yaşadığı bu sıkıntılar, huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde yer bulamama sorununu beraberinde getirirken, belediyeler ve hükümetin bu konuda çözüm üretmesi kaçınılmaz hale gelmiş durumda.