Kirasını Ödeyemeyen Emeklinin Yeni Adresi Oldu: Akın Akın Gidiyorlar Başvurular Kilitlendi

KONUT VE SOSYAL YARDIM GEREKLİ

Dilbaz, emeklilerin konut edinme imkanlarının artık hayal olduğunu belirterek, kira ve doğal gaz yardımlarının yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, emeklilere sendika hakkı tanınması, sağlık katkı paylarının kaldırılması ve ikramiyelerin bir maaş düzeyine çıkarılması gerektiğini savundu.

Emeklilerin yaşadığı bu sıkıntılar, huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde yer bulamama sorununu beraberinde getirirken, belediyeler ve hükümetin bu konuda çözüm üretmesi kaçınılmaz hale gelmiş durumda.