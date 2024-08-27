Kirada TÜFE Devri Bitti, Altın Dönemi Başladı!

ATEM Başkanı Hakan Akçam, odalarına ulaşan bilgiye gire Altındağ ilçesinde bir ev sahibinin kira artış oranını TÜFE yerine gram altın üzerinden belirlediğini ifade etti. Kira kontratının kendilerine ulaştığını ifade eden Akçam, “Ev sahibi kira bedelini her ay 7 gram altın olarak belirlemiş. Bu yöntem kafa karışıklığına neden olunca kira artırımında gram altının artış oranının baz alınacağını kiracısına belirtmiş ve o şekilde anlaşmışlar” dedi.

EV SAHİBİ TÜFE YERİNE GRAM ALTINI TERCİH ETTİ

Kira fiyatları yükseldikçe ev sahiplerinin de kira fiyatlarına ilişkin yeni modeller geliştirdiklerini belirten Akçam, “Geçtiğimiz sene bir ev sahibi, evinin kira bedelini 'asgari ücret primi yatırılarak sigorta yaptırmak' olarak belirlemişti. Daha da ilginci bizim odamıza ulaştı. Ev sahibiyle bizzat görüştük. Kirayı temin etme ve kiraya zam yapmaya dair uyguladığı metot açıkçası bizi de şaşırttı” dedi.

Ev sahibinin aktardığı bilgileri paylaşan Akçam, “Ankara’nın altığında ilçesinde bir ev sahibi ilkin kira bedelini her ay 7 gram altın olarak belirlemiş, fakat bu bir süre sonra kiracıda kafa karışıklığına neden olunca bundan vazgeçilmiş. Her ay 20 bin lira kira ödenmesine karar verilmiş. Fakat bundan da memnun olmayan ev sahibi 12 ayın sonunda belirlenecek olan yeni kira oranını TÜFE üzerinden yapmak yerine 12 ay içerisinde gram altın ne kadar artmışsa onun üzerinden belirlemeye karar vermiş. Bunu da kira kontratına eklemiş. Ev sahiplerinin geliştirdikleri metotlar bizi de şaşırtıyor artık” diye konuştu.

Ayrıca ev sahibi isterseniz örnek bir kontratta göndereceğim inceleyin dediğinden bahsetti.

KONUT AÇIĞINI GİDERECEK ÖNERİ

Kira fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve her geçen gün yükselmeyi de sürdürdüğünü vurgulayan Akçam, “Ev sahiplerinin kendilerine göre çeşitli sebepleri var. Fakat TÜFE zaten çok yüksekken onu baz almayıp gram altını baz almak da ne kadar adil tartışılır. Bizim ATEM olarak her fırsatta dile getirdiğimiz sosyal konut projelerinin artırılmasına yönelik bir önerimiz bulunuyor. TOKİ, Emlak Konut gibi kurumlara ürettikleri konutların yüzde 10 oranında sosyal konut imal etme zorunluluğu getirilirse ve gerçekten ihtiyacı olan ailelere konutlar hibe edilirse sorun bir nebze çözülmüş olur. Bu tür projeler ağırlık verilmedikçe konut açığı devam edecek ve çeşitli yöntemlerle kira fiyatlarının şişirilmesi sürecektir. Bu süreç devam ettikçe bizler bu tür haberleri okumaya devam ederiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.