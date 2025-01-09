Kirada Oturan Herkesi İlgilendiriyor: Bu Parayı Ödeme Zorunluluğu Kalktı
Konut sitelerinde yeni yılla birlikte aidatlar da yükseliyor. TESKON Genel Başkanı Yahya Sağır, kiracıların dikkat etmesi gerekenleri açıklayarak demirbaş yatırımlarının maliyetini kiracıların ödememesi konusunda uyardı.
Kaynak: AA
Asgari ücret artışı ve enflasyonun etkisiyle sitelerin işletme giderleri ciddi oranda yükseliyor. Özellikle personel giderleri, bakım-onarım, temizlik ve peyzaj gibi kalemlerde yaşanan artışlar, aidatların yükselmesine neden oluyor. Ayrıca, yeni elektrik düzenlemeleriyle birlikte ortak alan elektrik tüketimi de artarak aidatlara yansıyacak. Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır'ın uyarılarıyla birlikte kat maliklerinin dikkat etmesi gereken önemli noktalar gündeme geldi.
"ELEKTRİK VE AİDAT GİDERLERİ ARTACAK"
Enerji ile genel bakım ve onarım giderlerinin iyi şekilde hesaplanarak yeni yıl bütçesinin oluşturulması gerekiyor, maliyet artışlarına da hazırlıklı olmakta yarar var diyen Sağır, "Yeni düzenlemeyle, şubat ayından itibaren yüksek elektrik tüketiminde 417 kilovatsaatin (yaklaşık 1050 lira) üzerindeki faturalar gerçek maliyetlere göre düzenlenecek. Ortak alan elektrik tüketiminin yüksek olması nedeniyle enerji giderleri artacak ve aidatlar yükselecek. Yönetim kurullarının yeni elektrik düzenlemesinden etkilenmemesi, tasarruf ve indirim fırsatlarından faydalanabilmesi için bağlı bulundukları elektrik kurumlarına başvurarak tarifelerini indirimli sözleşmelere göre revize etmesi gerekiyor." dedi.
"YÖNETİM PLANLARINI DİKKATLİCE OKUYUN"
Genel kurul sürecinde denetim kurullarının atması gereken adımlara da değinen Sağır, geçen yıldan kasa bakiyesinde kalan aidatların 2025 yılı işletme bütçesinden mahsup edilerek yeni dönem aidatların maliklere yönetim planlarında yazıldığı gibi paylaştırılması gerektiğini belirtti.
KİRACILAR BU PARAYI ÖDEMEYECEK
Sağır, kat maliklerinin, oturdukları konutların yönetim planlarını dikkatlice okumalarının ve haklarını korumalarının önemli olduğunun altını çizerek, çalışan personelin kıdem ve ihbar tazminatı gibi yükümlülüklerinin işletme bütçelerine dahil edilmesi gerektiğini anımsattı. Sağır, "Demirbaş yatırımlarının maliyeti sadece kat maliklerinden karşılanabilir. Kiracılar, bu tür harcamaların sorumluluğu altında değildir. Kat maliklerinin bu ayrıma özen göstermesi önemlidir" dedi.
Sağır, işletme bütçelerinde aidatlarla karşılanacak giderler ile demirbaş harcamalarının ayrı tutulması gerektiğini, bu durumun kiracıların sorumlu olmadığı kalemlerle ilgili yanlış uygulamaların önüne geçebildiğini aktardı.