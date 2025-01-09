Kirada Oturan Herkesi İlgilendiriyor: Bu Parayı Ödeme Zorunluluğu Kalktı

KİRACILAR BU PARAYI ÖDEMEYECEK

Sağır, kat maliklerinin, oturdukları konutların yönetim planlarını dikkatlice okumalarının ve haklarını korumalarının önemli olduğunun altını çizerek, çalışan personelin kıdem ve ihbar tazminatı gibi yükümlülüklerinin işletme bütçelerine dahil edilmesi gerektiğini anımsattı. Sağır, "Demirbaş yatırımlarının maliyeti sadece kat maliklerinden karşılanabilir. Kiracılar, bu tür harcamaların sorumluluğu altında değildir. Kat maliklerinin bu ayrıma özen göstermesi önemlidir" dedi.

Sağır, işletme bütçelerinde aidatlarla karşılanacak giderler ile demirbaş harcamalarının ayrı tutulması gerektiğini, bu durumun kiracıların sorumlu olmadığı kalemlerle ilgili yanlış uygulamaların önüne geçebildiğini aktardı.