Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak?

Ekim ayının enflasyon verileri belli oldu, kasım ayında kiracılara uygulanabilecek tavan zam oranı şekillendi. 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı tavan zam oranı yüzde 37,15 oldu.

Son Güncelleme:
Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TÜİK, ekim ayının enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre; kasımda konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 37,15 oldu.

Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor.

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu AçıkladıTÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu AçıkladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu! Yüksek Maaşlı Emeklilik Geliyor! Sistem Değişiyor SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu! Yüksek Maaşlı Emeklilik Geliyor! Sistem Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! İşte Yeni Zamlı Maaş Tablosu SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu
TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı
Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade
Altın Fiyatlarında Şok Dalgalanma! Çin’in Vergi Hamlesi Piyasayı Sarstı Altın Fiyatlarında Şok Dalgalanma! Çin’in Vergi Hamlesi Piyasayı Sarstı
Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu