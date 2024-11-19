Kirada 365 Gün Dönemi Başladı: Ev Sahiplerinin Yeni Yöntemi 'Bu Kadarı da Olmaz' Dedirtti

KİRACILAR YÜKÜN ALTINDAN KALKAMIYOR

Bu yöntem, kiracılar açısından ciddi mali zorluklar yaratıyor. Yeni taşınma masrafları, yüksek depozitolar, emlakçı ücretleri ve nakliye giderleri gibi harcamalar kiracılar için önemli bir mali yük oluşturuyor.

4 YIL SÜRÜYOR

İstanbul Emlak Müşavirleri Başkanı Adnan Yeşiltaş, ev sahiplerinin kiracıları tahliye etmekte zorlandığını ve bu sürecin ortalama dört yıl sürdüğünü belirtti. Bu nedenle, ev sahipleri artık daha kısa vadeli kira sözleşmeleri yaparak kontrolü ellerinde tutmayı tercih ediyor.