Kirada 365 Gün Dönemi Başladı: Ev Sahiplerinin Yeni Yöntemi 'Bu Kadarı da Olmaz' Dedirtti
Kiralık konut piyasasında son dönemde dikkat çeken uygulamalardan biri de yıllık kira sözleşmeleri oldu. Ev sahiplerinin yeni yöntemi 'pes' dedirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Kiracılarla zam pazarlığı yapmak istemeyen ev sahipleri, çareyi konutlarını yalnızca bir yıl süreyle kiralamakta buldu. Kiralara getirilen %25'lik zam sınırı uygulamasının sona ermesiyle birlikte, ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar daha da derinleşti.
HER YIL DAHA YÜKSEK FİYATLA KİRALAMAK İSTİYORLAR
Zam oranları konusunda uzlaşma sağlayamayan ev sahipleri, mevcut kiracılarıyla uzun vadeli sözleşme yapmak yerine, konutlarını daha yüksek bedelle yeni kiracılara kiralamayı tercih ediyor.
KİRACILAR YÜKÜN ALTINDAN KALKAMIYOR
Bu yöntem, kiracılar açısından ciddi mali zorluklar yaratıyor. Yeni taşınma masrafları, yüksek depozitolar, emlakçı ücretleri ve nakliye giderleri gibi harcamalar kiracılar için önemli bir mali yük oluşturuyor.
4 YIL SÜRÜYOR
İstanbul Emlak Müşavirleri Başkanı Adnan Yeşiltaş, ev sahiplerinin kiracıları tahliye etmekte zorlandığını ve bu sürecin ortalama dört yıl sürdüğünü belirtti. Bu nedenle, ev sahipleri artık daha kısa vadeli kira sözleşmeleri yaparak kontrolü ellerinde tutmayı tercih ediyor.
EV SAHİPLERİ YENİ YÖNTEME BAŞVURDU
Bir yıllık kira sözleşmeleri, ev sahiplerine esneklik sağlıyor. Yıllık süresi dolan kiracılardan tahliye talep ederek, evlerini yeniden ve daha yüksek kira bedeliyle kiraya verebiliyorlar. Ayrıca, kira sözleşmelerine bu konuda maddeler ekleyerek, kiracıların süre sonunda evden çıkmasını güvence altına alıyorlar.
"MECBUREN KABUL EDİYORLAR"
"Kim bir yıllık kira sözleşmelerini kabul ediyor?" sorusunu yanıtlayan Yeşiltaş, atanmış öğretmenler, memurlar, hemşireler ve öğrencilerin bu uygulamayı mecburen kabul ettiğini ifade etti.