Kiracıların Cebi Yanacak: Oranlar Baştan Aşağı Değişti
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Eylül 2024 için kira zam oranı da netleşti. Temmuz ayında sona eren yüzde 25’lik kira artış sınırının ardından, yeni dönemde sözleşme yenileyecek kiracılar, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine göre zam yapacak.
Ağustos 2024 itibarıyla TÜFE’deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 2,47, Aralık 2023’e göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 51,97 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalamalar baz alındığında ise TÜFE artışı yüzde 64,91 olarak kaydedildi.
YENİ RAKAMLAR BELLİ OLDU
Eylül ayı kira zam oranı, 12 aylık TÜFE verisi temel alınarak yüzde 64,91 olarak belirlendi. Bu orana göre, mevcut kira bedeli 19 bin TL olan bir dairede, Eylül 2024’te yapılacak artışla kira bedeli 31 bin 333 TL’ye çıkacak.
ENFLASYON VERİLERİ
Ağustos ayında TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,68 oranında arttı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 35,75 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalamalara göre TÜFE yüzde 64,91, Yİ-ÜFE ise yüzde 46,23 artış gösterdi.