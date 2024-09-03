Kiracıların Cebi Yanacak: Oranlar Baştan Aşağı Değişti

Ağustos 2024 itibarıyla TÜFE’deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 2,47, Aralık 2023’e göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 51,97 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalamalar baz alındığında ise TÜFE artışı yüzde 64,91 olarak kaydedildi.

YENİ RAKAMLAR BELLİ OLDU

Eylül ayı kira zam oranı, 12 aylık TÜFE verisi temel alınarak yüzde 64,91 olarak belirlendi. Bu orana göre, mevcut kira bedeli 19 bin TL olan bir dairede, Eylül 2024’te yapılacak artışla kira bedeli 31 bin 333 TL’ye çıkacak.