Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda

Gayrimenkul hukuku uzmanları ve tüketici dernekleri, apartman ve site aidatlarının yalnızca genel kurul onayı ile artırılabileceğini hatırlatarak, kat maliklerine bu konuda dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Genel kurul dönemi yaklaşırken, uzmanlar, aidat artışlarının hukuki çerçevede yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

"AİDATIN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN İTİRAZ EDİLEBİLİR"

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, aidatların enflasyon, enerji maliyetleri, işçilik ücretleri ve malzeme fiyatlarındaki artış gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlendiğini ifade etti. Kiraz, aidat artışlarının yalnızca genel kurul toplantılarında hazırlanan bütçe veya ek bütçeyle kararlaştırılabileceğini belirterek, “Yöneticilerin, genel kuruldan yetki almadan aidat artırma yetkisi yoktur. Bu durumda kat malikleri, yapılan artışa itiraz edebilir. Eğer fahiş bir artış söz konusuysa, maliklerin üçte birinin imzasıyla olağanüstü genel kurul talep edilip aidatın düşürülmesi gündeme getirilebilir” dedi.