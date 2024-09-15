Kiracılar ve Ev Sahiplerini İlgilendiriyor: Tam 4 Katına Çıktı

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kira sınırının kaldırılmasıyla piyasadaki durumun karmaşık bir hal aldığını belirterek, "Piyasada yeni kiracı ile eski kiracı arasındaki kira farkı 3-4 kata kadar çıkmış durumda" dedi.

Yapılan bir araştırmaya göre, 2024 Temmuz-Ağustos döneminde kira kontratlarını yenileyenlerin yüzde 35’inin kira artış oranı, yasal sınırın üzerinde belirlendi. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına rağmen, kiracıların yüzde 35’i, yeni kira bedellerini yüzde 70 ve üzeri zamlarla ödemek zorunda kaldı. Özellikle ev sahipleri, kiracının yıllık gelir artışından daha fazla zam talep edebiliyor, ancak ev sahipleri de mağduriyet yaşayabiliyor. Her 3 ev sahibinden 2’si, mevcut kiracı nedeniyle maddi kayıp yaşadığını düşünüyor.

Özelmacıklı, yaptığı açıklamada, yüzde 25 kira sınırlaması nedeniyle mal sahiplerinin kiralarını yeterince artırmadığını ve bu durumun kiracılarla ev sahipleri arasında gerginlik yarattığını belirtti. Eski kiracılar ile yeni kiracılar arasındaki kira farkının önemli ölçüde arttığını vurgulayan Özelmacıklı, kira fiyatlarının piyasa normlarına henüz oturmadığını ifade etti.