Kiracılar ve Ev Sahiplerini İlgilendiriyor: Tam 4 Katına Çıktı
Yüzde 25 kira zam sınırının kalkmasının ardından hem kiracılar hem de ev sahipleri yaşanan artışlardan memnun değil.
Kaynak: Milliyet
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kira sınırının kaldırılmasıyla piyasadaki durumun karmaşık bir hal aldığını belirterek, "Piyasada yeni kiracı ile eski kiracı arasındaki kira farkı 3-4 kata kadar çıkmış durumda" dedi.
Yapılan bir araştırmaya göre, 2024 Temmuz-Ağustos döneminde kira kontratlarını yenileyenlerin yüzde 35’inin kira artış oranı, yasal sınırın üzerinde belirlendi. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına rağmen, kiracıların yüzde 35’i, yeni kira bedellerini yüzde 70 ve üzeri zamlarla ödemek zorunda kaldı. Özellikle ev sahipleri, kiracının yıllık gelir artışından daha fazla zam talep edebiliyor, ancak ev sahipleri de mağduriyet yaşayabiliyor. Her 3 ev sahibinden 2’si, mevcut kiracı nedeniyle maddi kayıp yaşadığını düşünüyor.
Özelmacıklı, yaptığı açıklamada, yüzde 25 kira sınırlaması nedeniyle mal sahiplerinin kiralarını yeterince artırmadığını ve bu durumun kiracılarla ev sahipleri arasında gerginlik yarattığını belirtti. Eski kiracılar ile yeni kiracılar arasındaki kira farkının önemli ölçüde arttığını vurgulayan Özelmacıklı, kira fiyatlarının piyasa normlarına henüz oturmadığını ifade etti.
PİYASADA KİRA FARKI 4 KATINA ÇIKTI
Özelmacıklı'ya göre, Kira sınırının kalkmasıyla birlikte, eski kiracılar ile yeni kiracılar arasındaki kira farkı 3-4 kata kadar çıktı. Özellikle yenilenen kira sözleşmelerinde, ev sahipleri kiracılara emsal fiyatlara göre baskı yapmaya devam ediyor.
KİRACILAR ENDİŞELİ: UYGUN KONUT ÇOK ZOR
Kiracıların yüzde 80’i, mevcut piyasa koşullarında kendilerine uygun konut bulamayacaklarından endişe ediyor. Bu dengenin sağlanması için sağlıklı bir kiralık konut arzına ihtiyaç duyuluyor.
KİRA ARTIŞI YÜZDE 700'Ü BULDU
Son üç yıl içinde İstanbul’da kira fiyatları yüzde 700 oranında arttı. 2021 yılında 100 metrekarelik bir dairenin kirası ortalama 3 bin TL iken, günümüzde bu rakam 23 bin TL’ye kadar yükseldi.
KİRACILAR NE YAPABİLİR?
Özelmacıklı, kiracıların TÜFE’nin son 12 aylık ortalamasını baz alarak kira artışı yapmaları gerektiğini belirterek, kiralarını aksatmayan kiracıların daha az riskle karşılaşacağını ifade etti.