Kiracılar ve Ev Sahipleri Dikkat: 20 Bin Lira Kira İtirazına Mahkemeden Dikkat Çeken Kira Kararı
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 18 yıldır kiracı olarak oturan bir kişi, aylık 9 bin 500 TL kira ödüyordu. Ev sahibinin kira bedelini 20 bin TL'ye çıkarmak istemesi üzerine taraflar mahkemelik oldu.
Kaynak: Milliyet
Ev sahibi ve kiracı arasında başlatılan davada bilirkişi heyeti, evin güncel kira değerinin 34 bin TL olması gerektiğine karar verdi. Mahkeme ise dikkat çeken bir karar vererek daha düşük bir kira bedeline hükmetti.
Son yıllarda hızla artan kira fiyatları, ev sahibi ve kiracılar arasında sık sık anlaşmazlıklara neden oluyor. Kira artış dönemlerinde yaşanan bu tür anlaşmazlıklar, mahkemelere taşınıyor. Beşiktaş’ta yaşanan olayda da benzer bir durum söz konusu oldu.
20 BİN LİRA KİRAYA KİRACI İTİRAZ ETTİ
Avukat Aylin Esra Eren’in verdiği bilgilere göre, Beşiktaş Levent’teki çok işlek bir cadde üzerinde yer alan bir apartmanda yaşayan kiracı, 2006 yılından bu yana aynı evde oturuyor. Kiracı, eve ilk taşındığında 1.900 TL kira öderken, yıllar içerisinde TÜFE oranlarına göre zam yapılmış. Ancak pandemi sonrası getirilen yüzde 25’lik zam sınırından sonra ev sahibi ve kiracı arasında anlaşmazlık başladı. Ev sahibi, 9 bin 500 TL olan kirayı 20 bin TL'ye çıkarmak isteyince, dava süreci başladı.
2023 yılı itibarıyla kira ödemeye devam eden kiracı, ev sahibinin talep ettiği 20 bin TL'lik kira bedeline itiraz etti. Ev sahibi ise İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne kira uyarlama davası açtı. Bu süreçte bilirkişi heyeti, taşınmazda keşif yaptı ve rapor hazırladı.
BİLİRKİŞİ RAPORU AÇIKLANDI
Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, kiralanan taşınmazın güncel değerini tespit etmek için keşif gerçekleştirdi. Rapor, 118 metrekarelik dairenin 34 bin TL kira bedeli olması gerektiğini ve 01.11.2022 tarihinde kira bedelinin en az 19 bin 500 TL olması gerektiğini belirtti.
MAHKEMEDEN DÜŞÜK KİRA KARARI ÇIKTI
"Karar olarak hakim 01.11.2022 kira dönemi başlangıç tarihinde 16 bin 500 TL aylık kira bedeli ödenmesi konusunda karar verdi. Bu bilirkişi raporundan daha az bir rakam oldu. Hakimler ücret taktirlerinde yüzde 15 hak ve nesafet indirimi uygulayabiliyor. Bu hak ve nesafet indirimi kiracı tarafın iyi niyetli olup olmadığına göre değerlendiriliyor. Kiracının 18 yıldır kiracı olması, taşınmaza zarar vermemesi, ev sahibi ve kiracı arasında ceza davası olmaması gibi etkenler bu durumu etkilemektedir.”