Kiracılar ve Ev Sahipleri Dikkat: 20 Bin Lira Kira İtirazına Mahkemeden Dikkat Çeken Kira Kararı

Ev sahibi ve kiracı arasında başlatılan davada bilirkişi heyeti, evin güncel kira değerinin 34 bin TL olması gerektiğine karar verdi. Mahkeme ise dikkat çeken bir karar vererek daha düşük bir kira bedeline hükmetti.

Son yıllarda hızla artan kira fiyatları, ev sahibi ve kiracılar arasında sık sık anlaşmazlıklara neden oluyor. Kira artış dönemlerinde yaşanan bu tür anlaşmazlıklar, mahkemelere taşınıyor. Beşiktaş’ta yaşanan olayda da benzer bir durum söz konusu oldu.