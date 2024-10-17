Kiracılar ve Ev Sahipleri Artık Bunu Yapamayacak! Resmi Gazete’de Yayımlandı: Banka Ve PTT Zorunlu Oldu, En Az 5 Bin TL Ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, iş yeri ve konut kiralamalarında tüm tahsilat ve ödemelerin banka ya da PTT aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirildi. Kısa süreli kiralamalar da bu kapsama alındı.

Önceki uygulamada, konut kiralarında 500 lirayı aşan ödemelerin banka veya PTT aracılığıyla yapılması zorunlu tutulmuştu. Yeni düzenlemeyle bu sınır kaldırıldı, tüm kira ödemeleri banka ya da PTT üzerinden yapılacak.

CEZA ÜST SINIRI 20 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Yapılan düzenleme ile iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem de kiralayana ceza kesilirken, konut kiralamalarında sadece kiralayana ceza uygulanıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle kiracıya da ceza kesilmesi mümkün hale getirildi. Her bir tespit için ceza oranı kira tutarının yüzde 10'u olarak belirlenirken, cezanın alt sınırı 5 bin lira oldu. Eski uygulamada bu oran kira bedelinin yüzde 5’i, alt sınır ise 3 bin lira idi.

Kiracı, ödemenin elden yapıldığını, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde yetkililere bildirirse ceza kesilmeyecek. Ayrıca, yıllık olarak kesilecek cezanın üst sınırı da 8 milyon 700 bin liradan 20 milyon liraya çıkarıldı.

Aynı zamanda, "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Tebliğ" de 1 Eylül 2024’ten itibaren yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA