Kiracılar İçin Kötü Bir Karar Daha! Bunu Yapanlar Tahliye Edilebilecek

IBAN İŞLEMLERİNDEN YAPILAN KESİNTİ BAŞINA BELA OLDU

Davada kiracı ödemelerini düzenli yaptığını ancak IBAN üzerinden gerçekleştirdiği banka ödemelerinde işlem ücreti olarak 31,50 liranın kesildiğini, bu kesintinin kendisinden kaynaklanmadığını ifade etti.

MAHKEME KİRACININ GEREKÇESİNİ KABUL ETMEDİ

Mahkeme, bankanın kestiği işlem bedelinin banka masraflarından kaynaklandığına hükmetti. Mahkeme kiracının başkan elden ödeme talep ettiğini ve nedenle ev sahibinin bu masrafa katlanması gerektiğine karar vererek davayı reddetti.

YARGITAY'DAN IBAN ÜZERİNDE ÖDEMELERDE SON NOKTAYI KOYDU