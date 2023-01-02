Kiracılar dikkat: Ev sahiplerinden yeni kira oyunu!
Bazı ev sahipleri, yüksek kira taleplerini kabul etmeyen kiracılarını çıkarmak için 'kiram ödenmiyor' taktiğine başvurmaya başladı. Yeni kira oyununa başvuran ev sahipleri, banka hesaplarını kapatmaya başladı.
Ev sahipleri, yüksek kira taleplerini kabul etmeyen kiracılarını çıkarmak için banka hesaplarını kapatarak ‘Kiramı ödemedin, evi tahliye et’ yöntemine başvurmaya başladı.
Ev sahipleri ile kiracılar arasında birçok sorun yaşandığını belirten Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, "Yükselen kiralar uzun bir süredir ev sahipleri ile kiracıların arasını açmış durumda. Kira davalarında büyük bir artış var" ifadelerini kullandı.
"BANKA HESAPLARINI KAPATIYORLAR"
Alp, "Son zamanlarda ise ev sahiplerinin çok değişik yöntemlerle kiracıyı tahliye etmeye çalıştığını görmekteyiz. Bunlardan en ilginç olanı ise banka hesaplarını kapatma yöntemi" dedi.
"KİRACI, İHTARNAMEYLE KARŞILAŞIYOR"
Yöntem hakkında bilgi veren Alp, "Ev sahibi 'Kiram ödenmiyor' demek için kiranın ödendiği banka hesabını kapatıyor. Hesap kapatıldığı için kirasını ödeyemeyen ya da kira ücretini gönderdiği halde ödenmediğinin farkında olmayan kiracı, ev sahibi tarafından 'Kiramı ödemedin, evi tahliye et' ihtarnamesiyle karşılaşıyor" diye konuştu.