Kiracılar dikkat: Ev sahiplerinden yeni kira oyunu!

"KİRACI, İHTARNAMEYLE KARŞILAŞIYOR"

Yöntem hakkında bilgi veren Alp, "Ev sahibi 'Kiram ödenmiyor' demek için kiranın ödendiği banka hesabını kapatıyor. Hesap kapatıldığı için kirasını ödeyemeyen ya da kira ücretini gönderdiği halde ödenmediğinin farkında olmayan kiracı, ev sahibi tarafından 'Kiramı ödemedin, evi tahliye et' ihtarnamesiyle karşılaşıyor" diye konuştu.