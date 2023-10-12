Kiracılar dikkat: Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun

Konutlarda kira zammı bu yılda yüzde 25'e sabitlendi ama bazı ev sahipleri fazlasını istemeye devam ediyor.

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Kiracılar dikkat: Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun - Resim: 1

İstanbul'da bir kiracı iddiasına göre oyuna geldi, usulsüz tahliye taahhütnamesi imzaladı, bir de üstüne 78 bin TL kira borcu çıktı.

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Kiracılar dikkat: Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun - Resim: 2

OYUNA GETİRDİLER

İstanbul Bayrampaşa'daki 1+1 eve 5 bin TL kira ödeyen Nuray Akbulut, iddiasına göre usulsüz tahliye taahhütnamesi ile kandırıldı.

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Kiracılar dikkat: Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun - Resim: 3

Kadın yüzde 25 zam yapınca istediğini alamayan ev sahibi yerine bu sefer emlakçı aradı. Emlakçı, Akbulut'a "Kira sözleşmelerim var. Bunu resmileştirelim" dedi.

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Kiracılar dikkat: Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun - Resim: 4

Aslında kira sözleşmesi ile tahliye taahhütnamesini aynı gün, aynı tarihte yapmak suç. Bunu da her kiracı bilmediğinden iddiaya göre emlakçı, ev sahibiyle iş birliği yaparak Akbulut'u oyuna getirdi.

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Kiracılar dikkat: Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun - Resim: 5

Hem bir yıl boyunca kirasını ödemiş olmasına rağmen borçlu göstererek icra başlattılar hem de bu icraya itiraz edemesin diye oyalamaya devam ettiler.

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Kiracılar dikkat: Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun - Resim: 6

'FARKLI BİR TARİHTE İMZALAMIŞIM GİBİ'

Show Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan kadın şunları ifade etti: "Bakıyorum tarihlere bunlarda bir yanlışlık var diyorum. 'O düzelir, düzelir, önemli değil o' diyor. Borcum olmayan borçla karşı karşıyayım.

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Kiracılar dikkat: Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun - Resim: 7

anki farklı bir tarihte imzalamışım gibi beni borçlu göstererek icraya verdi. Beni hiçbir borcum yok, bütün kiralarımı ödedim. Dedi ki, '20 bin TL'ye böyle bir evde oturuyorum, sen de 20 bin TL yap.'

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Kiracılar dikkat: Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun - Resim: 8

Kira zammını yüzde 25 oranında yaptım. Sanki farklı bir tarihte imzalamışım gibi beni borçlu göstermişler. İcraya verip borçlu gösteriyorlar ama hiçbir borcum yok.

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Kiracılar dikkat: Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun - Resim: 9

Bankadan tüm kiraları ödedim."

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Kiracılar dikkat: Ev sahibi ve emlakçı birlik oldu, akılalmaz oyun - Resim: 10

Kaynak: Show Haber

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