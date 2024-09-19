Kiracılar Aman Dikkat: Ev Sahiplerinin Bu Yöntemiyle 1 Haftada Evsiz Kalabilirsiniz

Son dönemde ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarında yeni ve yasal olmayan bir yöntem ortaya çıktı.

Kaynak: Ekonomim.com

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Kiracılar Aman Dikkat: Ev Sahiplerinin Bu Yöntemiyle 1 Haftada Evsiz Kalabilirsiniz - Resim: 1

Kira fiyatlarındaki artışla birlikte, kiracılarını hızla evden çıkarmak isteyen bazı ev sahipleri, kiracının imzasını taklit ederek yasal olmayan yollara başvurmaya başladı. Bu yöntemle kiracılar, sadece 7 gün içinde evlerinden çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Sahte imzalarla hazırlanan tahliye taahhütnameleri, kiracıya tebliğ edildiğinde itiraz süresi yalnızca 7 gün oluyor. Kiracılar, bu süreyi fark edemedikleri ya da hukuki süreçlere hâkim olmadıkları durumlarda, evlerini boşaltmak zorunda kalabiliyorlar. Sonuç olarak, birçok kiracı yasal süreç hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığı için mağduriyet yaşıyor.

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Kiracılar Aman Dikkat: Ev Sahiplerinin Bu Yöntemiyle 1 Haftada Evsiz Kalabilirsiniz - Resim: 2

Uzmanlar, bu tür sahte belgelerle başlatılan tahliye süreçlerinin son dönemde arttığına dikkat çekiyor. Avukatlar, kiracıların bu duruma karşı tetikte olmaları gerektiğini, kendilerine iletilen herhangi bir tahliye talebinde vakit kaybetmeden hukuki danışmanlık almalarının önemini vurguluyor. Özellikle kira kontratına eklenen tahliye taahhütnamelerinin imzalanması konusunda dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

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Kiracılar Aman Dikkat: Ev Sahiplerinin Bu Yöntemiyle 1 Haftada Evsiz Kalabilirsiniz - Resim: 3

Bu mağduriyetlerden biri, Mali Müşavir Ömer Sadi Yiğitcan’ın başına geldi. Yiğitcan, 2020 yılında kiraladığı evin el değiştirdiğini ve yeni ev sahibi tarafından sahte bir tahliye talebiyle karşılaştığını açıkladı. Kendisi ve ailesinin evde yaşamaya devam ettiğini belirten Yiğitcan, bu süreçte yaşadığı zorlukları dile getirdi. Yaşanan bu olay, sahte tahliye taahhütnamelerinin ciddiyetini gözler önüne serdi.

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Kiracılar Aman Dikkat: Ev Sahiplerinin Bu Yöntemiyle 1 Haftada Evsiz Kalabilirsiniz - Resim: 4

KONU YARGIYA İNTİKAL ETTİ

Yiğitcan, yaşanan anlaşmazlık sonucu konuyu yargıya taşıdığını, ancak kısa süre önce imzasının taklit edildiği bir tahliye taahhütnamesi aldığını belirtti. Yiğitcan, "Anlaşmazlık yaşadığımız için konu yargıya intikal etti. Yasal sınırlar içinde zam yapmamıza rağmen, daha önce imzalamadığım sahte bir tahliye taahhütnamesi ile karşılaştık" dedi.

Ev sahibi-kiracı ilişkilerinde bu tür yasal olmayan uygulamalara karşı dikkatli olmak, hakların korunması açısından büyük önem taşıyor. Kiracıların, olası sahte belgeleri fark ettiklerinde derhal yasal yollara başvurarak kendilerini savunmaları gerekiyor.

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