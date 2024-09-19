Kiracılar Aman Dikkat: Ev Sahiplerinin Bu Yöntemiyle 1 Haftada Evsiz Kalabilirsiniz

KONU YARGIYA İNTİKAL ETTİ

Yiğitcan, yaşanan anlaşmazlık sonucu konuyu yargıya taşıdığını, ancak kısa süre önce imzasının taklit edildiği bir tahliye taahhütnamesi aldığını belirtti. Yiğitcan, "Anlaşmazlık yaşadığımız için konu yargıya intikal etti. Yasal sınırlar içinde zam yapmamıza rağmen, daha önce imzalamadığım sahte bir tahliye taahhütnamesi ile karşılaştık" dedi.

Ev sahibi-kiracı ilişkilerinde bu tür yasal olmayan uygulamalara karşı dikkatli olmak, hakların korunması açısından büyük önem taşıyor. Kiracıların, olası sahte belgeleri fark ettiklerinde derhal yasal yollara başvurarak kendilerini savunmaları gerekiyor.