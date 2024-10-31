Kira Sözleşmesinde Yeni Dönem: Uygulamanın Detayları Belli Oldu
Hazien ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan kira sözleşmelerine ilişkin yeni uygulamanın ayrıntıları belli oldu. Peki süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin dijital ortamda yapılmasını kolaylaştıracak yeni bir uygulama başlatıyor.
'Kira sözleşmesi işlemleri' adıyla e-Devlet üzerinden sunulacak olan bu hizmet, süreci iki aşamada gerçekleştirecek.
KİRACILARIN ONAYI ALINACAK
İlk aşamada, gayrimenkul sahipleri e-Devlet üzerinden kira sözleşmelerini elektronik ortamda hazırlayacak ve kiracıların onayına sunacak. Yıl sonuna kadar devreye girecek olan ikinci aşamada ise, emlak danışmanları ve yetkili kişiler de e-Devlet üzerinden sözleşme hazırlayabilecek.
ZAMAN DAMGASI VE BARKOD UYGULAMASI
Bu yeni sistemle oluşturulan kira sözleşmeleri, zaman damgası ve barkod gibi güvenlik unsurlarıyla donatılacak. Bu sayede, belge ibrazı daha kolay hale gelirken, süreçte yaşanan zaman kaybı da azalacak. Aynı zamanda, kira sözleşmelerinin dijital olarak kayıt altında olması sayesinde gayrimenkul piyasasındaki işlemler daha şeffaf ve izlenebilir hale gelecek.
GELİR VERGİSİ TESPİT EDİLECEK
Bununla birlikte, sistem üzerinden takip edilebilen bu uygulama, kira gelir vergisi beyannamesi vermekten kaçınan mülk sahiplerinin daha hızlı tespit edilmesine olanak sağlayacak.