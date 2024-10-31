Kira Sözleşmesinde Yeni Dönem: Uygulamanın Detayları Belli Oldu

ZAMAN DAMGASI VE BARKOD UYGULAMASI

Bu yeni sistemle oluşturulan kira sözleşmeleri, zaman damgası ve barkod gibi güvenlik unsurlarıyla donatılacak. Bu sayede, belge ibrazı daha kolay hale gelirken, süreçte yaşanan zaman kaybı da azalacak. Aynı zamanda, kira sözleşmelerinin dijital olarak kayıt altında olması sayesinde gayrimenkul piyasasındaki işlemler daha şeffaf ve izlenebilir hale gelecek.

GELİR VERGİSİ TESPİT EDİLECEK

Bununla birlikte, sistem üzerinden takip edilebilen bu uygulama, kira gelir vergisi beyannamesi vermekten kaçınan mülk sahiplerinin daha hızlı tespit edilmesine olanak sağlayacak.