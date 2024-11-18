Kira Kontratında ‘1 Yıllık’ Sınır! Ev Sahipleri Kolayı Buldu: Memurlar, Öğrenciler Mecburen İmza Atı

Hayat pahalılığı ve artan kira bedelleri, kiracı ve ev sahiplerini sık sık karşı karşıya getiriyor. Kiracılar kira artışlarının hızla yükselmesinden şikayet ederken ev sahipleri ise Temmuz ayında sona eren yüzde 25 kira zam sınırlamasının kendini mağdur ettiğini düşünüyor. Ev sahipleri eski kiracılarını evden çıkaramadıklarını veya istedikleri oranda zam yapamadıklarını söylüyor. Bu gerginlik ise tahliye davalarını ciddi şekilde artırmış durumda.

1 YILLIK KİRA KONTRATI DÖNEMİ

İstanbul Emlak Müşavirleri Başkanı Adnan Yeşiltaş Show Ana Haber’e yaptığı açıklamada, tahliye süreçlerinin artık ortalama 4 yıl sürdüğünü ve bu durumun ev sahiplerini alternatif çözüm yolları aramaya ittiğini belirtti. Bu sebeple yeni yöntem olarak ‘yıllık kiralama’ modeline geçildiğini dile getirdi. Bu yöntem ile kiracılarla sadece 1 veya 2 yıllık kira sözleşmeleri yapıldığını söyledi.

MECBUR KALAN SÖZLEŞMEYE İMZA ATIYOR!

Bu yeni model ise kiracılar için ciddi bir mali yük oluşturdu. Depozito, emlakçı komisyonları ve taşınma maliyetleri derken yıllık kiralama şartı kiracıların belini büküyor. Yeşiltaş bu yöntemin genellikle atanmış memurlar, öğretmenler, hemşireler ve öğrenciler gibi geçici süre ile ikamet eden kişiler tarafından kabul edildiğini belirtti. “Bu kişiler şartlar gereği bu tür sözleşmelere mecbur kalıyorlar” değerlendirmesini yaptı.

KİRA YÜKSEK OLUNCA EV ALDILAR

Öte yandan konut satışlarında ise oldukça hareketli bir ay yaşandı. TÜİK verilerine göre Ekim ayında konut satışları yüzde 76,1 oranında arttı. İstanbul en fazla satış yapılan şehir olurken banka faizlerinde düşüş ve yüksek kira bedelleri nedeniyle bu artışın yaşandığı belirtildi. Gayrimenkul Uzmanı Deniz Şahin, araç ve ev takasları, fiyat indirimleri ve kişiye özel ödeme planlarının bu hareketliliği desteklediğini belirtti. Şahin, bu dönemin konut alımı için nadir bir fırsat sunduğunu, ancak 2025 yılında fiyatların yeniden yükseleceğini ifade ederek, mevcut pazarlık avantajlarının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.