Kira geliri olanlar dikkat: 31 Mart son gün!

MÜKELLEFİYET KAYDI OTOMATİK OLARAK AÇILIYOR

Karayılan, hazır Beyan Sisteminden, daha önce hiç beyanname vermemiş veya mükellefiyet kaydı olmayanların da yararlanabildiğini, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi sistem üzerinden onaylanıp gönderildiğinde ilgili vergi dairesinde mükellefiyet kaydının otomatik olarak açıldığını hatırlattı.