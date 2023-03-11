Kira geliri olanlar dikkat: 31 Mart son gün!
Kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan oluşan mükelleflerin, 2022 yılı yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart 2023 tarihine kadar ikametlerinin bağlı olduğu vergi dairesine vermesi gerekiyor.
Kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan oluşan mükelleflerin, 2022 yılı yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart 2023 tarihine kadar ikametgahlarının bağlı olduğu vergi dairesine vermesi gerektiği bildirildi.
Hazır Beyan Sistemi mükelleflere hızlı, güvenilir, kolay ve masrafsız bir şekilde beyanname gönderme imkânı sunduğunu söyleyen Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, isteyen mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairelerine gelerek veya Antalya'daki Terracity, Özdilek ve 5M Migros alışveriş merkezlerinde bulunan beyan kabul masalarından beyannamelerini verebileceklerini söyledi.
MÜKELLEFİYET KAYDI OTOMATİK OLARAK AÇILIYOR
Karayılan, hazır Beyan Sisteminden, daha önce hiç beyanname vermemiş veya mükellefiyet kaydı olmayanların da yararlanabildiğini, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi sistem üzerinden onaylanıp gönderildiğinde ilgili vergi dairesinde mükellefiyet kaydının otomatik olarak açıldığını hatırlattı.
Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2022 yılı için 9 bin 500 TL’si gelir vergisinden istisna edildiğine dikkat çeken İlhan Karayılan, "Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse 2022 yılı için belirlenen 9.500 TL istisnadan yararlanılamayacaktır" dedi.