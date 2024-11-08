Kira Fiyatlarının Dibi Gördüğü Şehirler! İstanbul'a Çok Yakınlar

Bu şehirler, İstanbul'a yakın olmalarının yanı sıra uygun kira fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Eğer İstanbul'dan uzaklaşmak istemeyen ancak daha uygun bir yaşam arayanlar için bu şehirler değerlendirilebilir seçenekler arasında yer alıyor.

İstanbul'da yüksek kira fiyatlarından bunalanlar için birkaç alternatif şehir önerimiz var. İşte İstanbul'a oldukça yakın konumda bulunan ve kira fiyatlarının oldukça uygun olduğu şehirlerden bazıları:

Düzce:

Düzce, Türkiye'nin Düzce ilinin merkezi olan şehirdir.

Doğal güzellikleri ve sakin yaşamıyla bilinen Düzce, İstanbul'a yaklaşık 216 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hem doğa ile iç içe olmak isteyenler hem de uygun kira fiyatları arayanlar için ideal bir seçenek olabilir.