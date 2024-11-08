Kira Fiyatlarının Dibi Gördüğü Şehirler! İstanbul'a Çok Yakınlar
Bu 3 şehirdeki kiralar İstanbul'a göre çok daha ucuz. İşte kira fiyatlarının ucuz olduğu o iller...
Bu şehirler, İstanbul'a yakın olmalarının yanı sıra uygun kira fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Eğer İstanbul'dan uzaklaşmak istemeyen ancak daha uygun bir yaşam arayanlar için bu şehirler değerlendirilebilir seçenekler arasında yer alıyor.
İstanbul'da yüksek kira fiyatlarından bunalanlar için birkaç alternatif şehir önerimiz var. İşte İstanbul'a oldukça yakın konumda bulunan ve kira fiyatlarının oldukça uygun olduğu şehirlerden bazıları:
Düzce:
Düzce, Türkiye'nin Düzce ilinin merkezi olan şehirdir.
Doğal güzellikleri ve sakin yaşamıyla bilinen Düzce, İstanbul'a yaklaşık 216 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hem doğa ile iç içe olmak isteyenler hem de uygun kira fiyatları arayanlar için ideal bir seçenek olabilir.
Bartın:
Bartın, Karadeniz Bölgesi'nin batı bölümünde yer alan Bartın ilinin merkezidir. Şehirden geçen Bartın Çayı'ndan denize gemiyle gidilebilir. Bu özelliğiyle Türkiye'de deniz trafiğine uygun tek akarsudur.
Karadeniz'in incisi olarak bilinen Bartın, İstanbul'a yaklaşık 380 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Deniz manzaralı evlerde uygun kira fiyatları bulabileceğiniz Bartın, huzurlu bir yaşam arayanlar için tercih edilebilir.
Yalova:
Yalova, yüzölçümü itibarıyla Türkiye'nin en küçük ilidir ve 105 km ile denize en uzun kıyısı olan turistik illerinden de birisidir.
Termal kaplıcaları ve yeşil doğasıyla ünlü olan Yalova, İstanbul'a sadece 74 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İstanbul'a yakın olmasının yanı sıra kira fiyatlarının daha uygun olması, Yalova'yı tercih edenlerin sayısını arttırıyor.
EV KİRALARI NE KADAR?
Yalova, Bartın ve Düzce'de 8000 TL ile 40 bin TL arasında ev kiralayabilmek mümkün.