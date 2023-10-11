Kira fiyatlarını düşürecek hamle: İlk adım 2024'te atılıyor, ayrıntılar belli oldu

Burada da aslında arazinin devlet tarafından kiralama amacıyla gayrimenkul üretecek şirkete belirli bir süre ile tahsis edilmesi, şirketlerin burada finansman desteği bularak inşaat yapmaları ve sadece bunları kiraya vermeleri şekli ile süre bitince ise bu konutların tekrar devlete kalacak olması modelidir.