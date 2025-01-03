Ocak Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu: Ev Sahibi ve Kiracılar Dört Gözle Bekliyordu

Konut ve iş yerleri için uygulanacak bu tavan oran, 2024’ün ilk yarısında geçerli olacak. Daha önce, konut kiralarında 2 yıl boyunca yüzde 25 zam sınırı uygulanmıştı. Ancak bu düzenlemenin sona ermesiyle birlikte kira artış oranları yeniden 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanmaya başlandı.

Yeni düzenleme, hem kiracıları hem de ev sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor ve 2024 yılı boyunca uygulanacak kira artışlarına rehberlik ediyor.