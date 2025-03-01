KİPAP Ödemelerine Yüzde 100'dan Fazla Zam... 3000 Liraydı, Artık 7500 Lira Ödenecek: Çalışan Anneler Dikkat!

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden kadın çalışanların istihdamı için yapılan desteklerle ilgili açıklama yaptı. Kadın çalışanların iş hayatına katılımını teşvik etmek amacıyla sunulan ücret, prim ve vergi desteği 25 bin TL’den 32 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece kadın istihdamının üretim sektöründeki payının artırılması hedefleniyor.

YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTIŞ

Ayrıca, çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalmasını sağlamak adına verilen çocuk bakım desteği de 3 bin TL’den 7 bin 500 TL’ye yükseltildi. Bu destekle, annelerin iş hayatına devam etmeleri için daha güçlü bir finansal destek sağlanması amaçlanıyor.

KİPAP ile kadınların iş gücüne katılımının artırılması ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeleri için çalışmalar hız kesmeden devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi