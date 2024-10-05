Kimya Devi İflas Etti: Sektörde Dengeler Değişti

26 YILLIK SERÜVEN BİTTİ

Konya sanayisinde 1998 yılında kurulan ve geniş bir ürün yelpazesiyle tanınan firma, iflas kararıyla gündeme geldi. Yıllardır kozmetik sektöründe faaliyet gösteren ve yaklaşık 50 kişiye istihdam sağlayan firmanın iflası sektörde şok etkisi yarattı. Yurt dışına yaptığı ihracatlarla da adından söz ettiren firma, 11 Eylül 2024 tarihi itibarıyla resmen iflas etti. Firmanın kapanışını hem şehir ekonomisi hem de çalışanları açısından büyük bir kayıp olarak yorumlandı.