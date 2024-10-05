Kimya Devi İflas Etti: Sektörde Dengeler Değişti
Konya sanayisinde 26 yıldır faaliyet gösteren büyük bir firmanın iflasına karar verildi. Konkordato başvurusunda bulunan firma, talebinin kabul edilmemesi üzerine iflas etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel ekonomik dalgalanmaların etkisiyle Türkiye genelinde artan konkordato ve iflas kararları piyasaları sarsmaya devam ediyor.
Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kamuoyuna duyurduğu karara göre, Yıldız Profesyonel Kozmetik Kimya'nın konkordato başvurusu reddedildi ve iflasına hükmedildi. Uzmanlar, bu tür iflasların artmasının küresel ekonomik kriz ve yüksek maliyetler nedeniyle kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.
Ekonomistler, firmaların finansal yapılarını koruyabilmeleri için bu dönemde daha dikkatli planlamalar yapmaları gerektiğini savunuyor.
MAHKEME TARAFINDAN YAYIMLANAN İLAN
Mahkeme tarafından yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:
Davacı Yıldız Profesyonel Kozmetik Kimya A.Ş. (V.N.965****) tarafından mahkememizde açılan konkordato davasının sonunda; Mahkememizin 11/09/2024 tarihli duruşmasında, konkordato davasının reddine, mahkememizin 23/11/2023 tarihli ara kararı ile verilen geçici mühletin ve 13/03/2024 tarihli duruşmasında verilen kesin mühletin, bütün ihtiyati tedbirlerin ve konkordato şerhlerinin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin derhal kaldırılmasına, davacı şirketin 11/09/2024 tarih, saat 14:30 itibariyle İFLASINA, davacı şirkete geçici konkordato komiseri olarak atanan Abdulkadir Çetin'in görevinin de 11/09/2024 tarihi itibariyle son bulmasına karar verildiği, karar gereğince Konya 1. İcra (İflas) Müdürlüğü'nün 2024/2 İflas sayılı iflas masasının oluşturulduğu İLAN OLUNUR.
26 YILLIK SERÜVEN BİTTİ
Konya sanayisinde 1998 yılında kurulan ve geniş bir ürün yelpazesiyle tanınan firma, iflas kararıyla gündeme geldi. Yıllardır kozmetik sektöründe faaliyet gösteren ve yaklaşık 50 kişiye istihdam sağlayan firmanın iflası sektörde şok etkisi yarattı. Yurt dışına yaptığı ihracatlarla da adından söz ettiren firma, 11 Eylül 2024 tarihi itibarıyla resmen iflas etti. Firmanın kapanışını hem şehir ekonomisi hem de çalışanları açısından büyük bir kayıp olarak yorumlandı.