Kimsenin Yüzüne Bakmadığı Meslek Maaşı Enflasyonu Solladı: Aylık 90 Bin Lira Para Bırakıyor! Çalışma Programı Yok

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon hesaplamalarında yer verilen "Ev içi hizmetler (gündelikçi ücreti)" verileri, piyasa şartlarına göre çok daha düşük seviyelerde kaldı. TÜİK, Nisan 2022 itibariyle enflasyon sepetindeki madde fiyatlarını kamuoyuna açıklamayı durdurmuştu. Ancak eldeki verilere göre, 2022 Nisan ayında 282,75 TL olan gündelik temizlik hizmeti ücreti, 2025 yılı şubat ayına kadar hesaplanan enflasyon endeksi baz alındığında 1.504,25 TL'ye ulaştı.