Kimsenin Yüzüne Bakmadığı Meslek Maaşı Enflasyonu Solladı: Aylık 90 Bin Lira Para Bırakıyor! Çalışma Programı Yok
Gündelik temizlik hizmetleri, enflasyon hesaplamalarında yer alan kalemlerden biri olurken, resmi verilerde kaydedilen fiyat artışının piyasa gerçekliğinin gerisinde kaldığı görüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon hesaplamalarında yer verilen "Ev içi hizmetler (gündelikçi ücreti)" verileri, piyasa şartlarına göre çok daha düşük seviyelerde kaldı. TÜİK, Nisan 2022 itibariyle enflasyon sepetindeki madde fiyatlarını kamuoyuna açıklamayı durdurmuştu. Ancak eldeki verilere göre, 2022 Nisan ayında 282,75 TL olan gündelik temizlik hizmeti ücreti, 2025 yılı şubat ayına kadar hesaplanan enflasyon endeksi baz alındığında 1.504,25 TL'ye ulaştı.
GÜNLÜK 3 BİN LİRA PARA BIRAKIYOR
Ancak piyasa fiyatları incelendiğinde, bu rakamın çok daha yukarıda olduğu gözlemleniyor. Online hizmet platformları ve ajanslar aracılığıyla talep edilen gündelik temizlik hizmetlerinde fiyatların 1.500 TL ile 3.000 TL arasında değiştiği belirtiliyor.
ENFLASYONU RESMEN SOLLADI
Uzmanlar, enflasyon hesaplamalarında kullanılan resmi verilerin piyasa fiyatlarıyla uyumsuzluğuna dikkat çekerken, artan maliyetler ve hayat pahalılığının bu sektörde de belirgin bir şekilde hissedildiğini vurguluyor. Hizmet talebindeki artış ve asgari üret zamları, temizlik çalışanlarının ücretlerinde de yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor.