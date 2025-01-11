Kimsenin Yanaşmadığı İş Mesleği Oldu: 2 Saatte 1500 TL Kazanıyor, Bir Kez Giden Her Ay Gidiyor
Eskişehir'de 7 yıldır severek başladığı işi mesleği haline getiren 25 yaşındaki Kaan Uryan, 2 saatte bin 500 TL kazanıyor. Bir kez giden bir daha bırakamıyor her ay gitmek istiyor.
Kaynak: İHA
Evcil hayvanlarımız artık sadece ailemizin bir parçası değil, aynı zamanda hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Onların sağlıklı, mutlu ve bakımlı olmaları için her şeyi yapıyoruz. Bu noktada pet kuaförleri, evcil hayvanlarımızın güzellik ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir rol oynuyor.
7 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR
Eskişehir'de 7 yıldır bu mesleği icra eden 25 yaşındaki Kaan Uryan, evcil hayvanların düzenli olarak tıraş ve bakım görmesinin önemini vurguluyor. Uryan'a göre, tıpkı insanların kuaföre gitmesi gibi, evcil hayvanların da düzenli olarak bir pet kuaförüne gitmesi gerekiyor. Evcil hayvanlarını evde tıraş etmeye çalışan vatandaşları uyaran Kaan Uryan, bunun deriye ciddi zararlar verebileceğini belirtti.
2 SAATTE BİN 500 TL KAZANIYOR
İşinin inceliklerini anlatan Kaan Uryan, özel şampuanla yıkanan, ardından da kurulanan hayvanların, makas ve tıraş makinesi yardımı ile ise tüylerini kısaltıyor. Genellikle 3 ayda bir pet kuaföründe bakımları yapılan hayvanlar daha sonra sahiplerine teslim ediliyor. Yapılan 2 ile 4 buçuk saat arasında süren bakımların fiyatı ise ortalama bin 500 TL.
UZMAN KUAFÖR HİZMETİ
Yaklaşık 7 yıldır pet kuaförlüğü yapan Kaan Uryan, “Mesleğimiz, bir ustalıkla yapılması gereken bir iş. Öyle evde, 'Hadi makasımla, makinemle keseyim' gibi düşünülebilecek bir meslek değil. Nasıl her kadın, her erkek kuaföre gidip saçını yaptırıyorsa, aynı o şekilde bu dostlarımızın tıraşı için de uzman bir kuaför hizmetine ihtiyacı var.
Temel olarak köpeklerin sadece güzel görünümü ve hijyen temizliği ortaya çıkıyor. Bize özellikle köpek, kedi ve tavşan getiriliyor. Önce yıkama, sonra tıraş yapabiliyoruz ya da önce tıraş, sonra yıkama olabiliyor. Bazen 2 yıkama, 2 tıraş şeklinde arka arkaya gidilebiliyor. Bunlar yapılacak işleme göre değişiyor. Fiyatlar ortalama bin 500 TL civarında.” dedi.
“2-3 AYDA BİR KESİNLİKLE TIRAŞA GELMESİ GEREKİYOR”
Uryan, "Bazı köpeklerde tüy çok çabuk uzayıp hemen karışmaya başlayabiliyor. Bu karışıklık da derinin hava almasına engel oluyor. O yüzden onların 2-3 ayda bir kesinlikle tıraşa gelmesi gerekiyor. Evde iyi bakım yapılır ve tüyler taranırsa bu süre 5 aya kadar çıkabilir. Özellikle kedilerde makine ile kısa kestiğimiz için tüyün dökülme oranında hiçbir değişiklik olmuyor. Sadece tüy küçük olduğu için siz görmüyorsunuz.
Bildiğin insan gibi tıraş oluyorlar. İşlemlerimiz ortalama 2 buçuk saat sürüyor. Süre tüy durumuna göre değişiyor. İşin içine tarama işlemleri de girince bu süre 4-5 saate kadar çıkabiliyor. Boyamaya kadar yapabiliyoruz. Renklendiriyoruz, boyuyoruz. Tabii ki, 'Şurası uzun olsun, burası kısa' gibi talepleri de karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.