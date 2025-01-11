Kimsenin Yanaşmadığı İş Mesleği Oldu: 2 Saatte 1500 TL Kazanıyor, Bir Kez Giden Her Ay Gidiyor

Evcil hayvanlarımız artık sadece ailemizin bir parçası değil, aynı zamanda hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Onların sağlıklı, mutlu ve bakımlı olmaları için her şeyi yapıyoruz. Bu noktada pet kuaförleri, evcil hayvanlarımızın güzellik ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir rol oynuyor.

7 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR

Eskişehir'de 7 yıldır bu mesleği icra eden 25 yaşındaki Kaan Uryan, evcil hayvanların düzenli olarak tıraş ve bakım görmesinin önemini vurguluyor. Uryan'a göre, tıpkı insanların kuaföre gitmesi gibi, evcil hayvanların da düzenli olarak bir pet kuaförüne gitmesi gerekiyor. Evcil hayvanlarını evde tıraş etmeye çalışan vatandaşları uyaran Kaan Uryan, bunun deriye ciddi zararlar verebileceğini belirtti.