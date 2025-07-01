Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor
Kilis’te yemeni ustası Mehmet Baysal, baba mesleğini tam 60 yıldır küçük dükkanında sürdürüyor. Çırak bulamasa da mesleğini tutkuyla yapan usta, aylık 100 bin, bazen 150 bin lira kazandığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Kilis’te yaşayan 68 yaşındaki yemeni ustası Mehmet Baysal, çocuk yaşta başladığı baba mesleğini tam 60 yıldır sürdürüyor. Babasının yanında çırak olarak başladığı mesleği, bugün 7 metrekarelik atölyesinde hem üretim hem de tamirat yaparak yaşatıyor.
“BU İŞİ SEVMESEM BURADA 60 YIL DURMAZDIM”
Güne sabah 07.30’da başladığını söyleyen Baysal, mesleğini sadece bir iş değil, bir sanat olarak gördüğünü vurguluyor. “Bu işi sevmesem burada 60 yıl oturmazdım. Her sabah severek dükkânımı açar, aynı heyecanla işime başlarım” diyen usta, işine olan bağlılığını dile getiriyor.
MESLEĞİ BABASINDAN ÖĞRENDİ, KENDİ ELLERİYLE GELECEĞE TAŞIYOR
Babasının vefatından sonra imalat işini devraldığını anlatan Baysal, “Babamla birlikte yıllarca kundura yaptık. O gidince ben bu mesleği bırakmadım. Tamire ve yemeni üretimine ağırlık verdim. Bugün hala aynı dükkanda, aynı tutkuyla devam ediyorum” dedi.
"AYLIK 150 BİN TL KAZANIYORUM"
Yeni neslin zanaata ilgisizliğinden yakınan Baysal, "Çırak gelmiyor, herkes okula gidiyor. ‘memur olacağım' diyorlar ama bu meslek de iyi kazandırıyor. Ayda 100 bin lira, 150 bin lira kazanıyorum. Daha fazlası da oluyor. Bu işle 4 çocuğumu üniversitede okuttum, hepsini evlendirdim" diye konuştu.
"BU İŞİN KIYMETİNİ BİLMEK GEREK"
Yıllardır ailesinin geçimini sağlayan bu zanaatın kendisine çok şey kattığını ifade eden Baysal, “Allah bu mesleğin yüzü suyu hürmetine her şeyi nasip etti. Hem geçindim, hem saygı gördüm. Bu işin kıymetini bilmek gerek” diyerek sözlerini tamamladı.