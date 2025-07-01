Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor

"BU İŞİN KIYMETİNİ BİLMEK GEREK"

Yıllardır ailesinin geçimini sağlayan bu zanaatın kendisine çok şey kattığını ifade eden Baysal, “Allah bu mesleğin yüzü suyu hürmetine her şeyi nasip etti. Hem geçindim, hem saygı gördüm. Bu işin kıymetini bilmek gerek” diyerek sözlerini tamamladı.