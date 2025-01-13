Kimsenin Beğenmediği İşten 200 Bin TL Kazanıyor: Mumla Eleman Aranıyor Ama Kimse Çalışmıyor

ATV Haber'in haberine göre, teknolojideki ilerlemeler, gençler için yapay zeka ve yazılım alanlarını cazip kılsa da WEF'in açıkladığı yeni veriler, sektörel ihtiyaçların farklılaştığını ortaya koydu. Tarım işçiliği, inşaat ustalığı, kamyon şöförlüğü ve teknik operatörlük gibi alanlarda eleman bulmak giderek zorlaşıyor.

MAAŞLAR ORTALAMA 50 BİN- 200 BİN TL ARASI

Tarım işçisi Kadir Çağlayan, tarımda işçi bulmanın zorlaştığını belirtti. “İşçi neden bulunamıyor?” sorusuna, “Toprak zor geliyor, kimse çalışmak istemiyor” yanıtını verdi. Eşiyle birlikte 8 dönüm tarla işleyen Çağlayan, maaşların 45-50 bin TL bandında olmasına rağmen talebin düşük olduğunu ifade etti.