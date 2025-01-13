Kimsenin Beğenmediği İşten 200 Bin TL Kazanıyor: Mumla Eleman Aranıyor Ama Kimse Çalışmıyor
Dünya Ekonomik Forumu, en çok eleman aranan meslekleri açıkladı. Teknolojinin etkisiyle gençlerin yapay zeka ve yazılım gibi alanlara yönelmesi beklenirken, raporda en fazla talep gören meslekler şaşırttı.
Kaynak: ATV Haber
Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) son raporu, meslek trendlerinde dikkat çekici değişiklikler olduğunu ortaya koydu. Teknolojinin etkisiyle gençlerin yapay zeka ve yazılım gibi alanlara yönelmesi beklenirken, rapor en fazla talep gören meslekler arasında çiftçilik, inşaat ustalığı ve teknik operatörlük gibi alanların öne çıktığını gösterdi. Genetik mühendisliği, doktorluk ve yazılım gibi meslekler ise en popüler seçenekler arasına giremedi. Özellikle kule vinç operatörleri ve teknik elemanların maaşlarının 200 bin TL'yi bulduğu belirtildi.
ATV Haber'in haberine göre, teknolojideki ilerlemeler, gençler için yapay zeka ve yazılım alanlarını cazip kılsa da WEF'in açıkladığı yeni veriler, sektörel ihtiyaçların farklılaştığını ortaya koydu. Tarım işçiliği, inşaat ustalığı, kamyon şöförlüğü ve teknik operatörlük gibi alanlarda eleman bulmak giderek zorlaşıyor.
MAAŞLAR ORTALAMA 50 BİN- 200 BİN TL ARASI
Tarım işçisi Kadir Çağlayan, tarımda işçi bulmanın zorlaştığını belirtti. “İşçi neden bulunamıyor?” sorusuna, “Toprak zor geliyor, kimse çalışmak istemiyor” yanıtını verdi. Eşiyle birlikte 8 dönüm tarla işleyen Çağlayan, maaşların 45-50 bin TL bandında olmasına rağmen talebin düşük olduğunu ifade etti.
"GELECEĞİN MESLEKLERİNDEN BİRİSİ"
İnşaat sektörü de benzer sorunlar yaşıyor. İnşaat makineleri tedarikçisi Ertuğrul Dumanoğlu, kalifiye personel eksikliğinin sektörün her alanında hissedildiğini vurguladı. Dumanoğlu, “Personel maaşları 50 ila 200 bin TL arasında değişiyor. Buna rağmen eleman bulmakta zorlanıyoruz. Yapılaşma, işte büyük projeler, bunlar devam ettiği sürece bu iş makinalarına ihtiyaç hasıl olacak. Geleceğin mesleklerinden birisi" dedi.
"GENÇLERİN İLGİSİ YOK ELEMAN YETİŞMİYOR"
20 yıllık vinç operatörü Kamil Genç'in de en büyük şikayeti alttan yeni işçinin yetişmemesi. Vinç operatörü Genç "Ben bir vinç operatörüyüm. Bakıyorum gençler tarafından rağbet görmüyor. Yapabiliyorsan 60 - 70 bin lira maaşı var. Kule vinç operatörü olursan 150 bin lira maaşı var. Mobil vincinki 120 bin lira, 100 bin lira" diye konuştu.
GÖZDEN DÜŞEN MESLEKLER BELLİ OLDU
Gözden düşen meslekler arasında ise kasiyerlik, yönetici asistanlığı ve temizlikçilik yer alıyor. Rapor, teknoloji ve sektörel dönüşümlerle birlikte meslek tercihlerinin yeniden şekillendiğini gösteriyor.