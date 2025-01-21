Kimsenin Beğenmediği İş Mesleği Oldu: Aylık 80 Bin TL Kazanıyor! Acil Eleman Aranıyor
Oto tamirhanelerinde usta eksikliği ciddi bir sorun haline geldi. Gençler bu mesleği beğenmiyor ama ortalama usta maaşları 50 bin TL ile 80 bin TL arasında değişiyor.
Kaynak: Show Haber
Otomotiv sektöründe yaşanan en büyük sorunlardan biri, nitelikli usta bulmanın giderek zorlaşması. Özellikle son yıllarda, oto tamirhanelerinde usta eksikliği ciddi bir sorun haline geldi. Maaşlar yükselmesine rağmen, gençler bu mesleği tercih etmiyor. Ortalama usta maaşları 50 bin TL ile 80 bin TL arasında değişirken usta veya çırak bulunamıyor. Bu durum bir yandan da tüketiciye uzun bekleme süreleri ve yüksek fiyatlar olarak yansıyor.
SEKTÖRÜN GELECEĞİ TEHLİKEDE
Show Haber'e konuşan ustalar, maaşların yüksek olmasına rağmen çırak bulmakta zorlandıklarını belirtti. Birçok usta, bu durumun sektörün geleceğini tehdit ettiğini düşünüyor. Özellikle gençlerin oto tamirciliği gibi mesleklere olan ilgisinin azalması, sektörün geleceği için büyük bir endişe kaynağı.
YETİŞTİRECEK ELEMAN BULAMIYORUZ
Kaporta ustası Ramazan Ceylan "Çıraklık okuluna gidiyorsun, çıraklık okulunda bir eğitim yok" derken Motor Ustası Hasan Elfidan ise "Okulda da biz çırak bulamıyoruz diyor, yetişecek eleman bulamıyoruz diyor" dedi.
OTO BOYA USTASININ HAFTALIK MAAŞI 20 BİN LİRA
Şu anda tamirhanelerde özellikle kaporta, boya ve mekanik ustaları aranıyor. Elektrik ve elektronik şanzıman, otomatik şanzıman ve motor ustası olarak çalışacak kişi bulamadıklarını söyleyen ustalara göre maaşlar iyi. Maaşı sorulan bir usta maaşının 50 bin TL olduğunu söylerken oto boya ustası Hüseyin Cüce ise "Şu an haftalık 20 bin lira" dedi.
BU DURUM TÜKETİCİYE DE YANSIYOR
Usta sıkıntısının tüketiciye yansıyan kısmı da var. Pek çok araba, az usta olduğu için biraz daha fazla beklemek zorunda kalıyor. Üstelik tüketicinin ödeyeceği rakam da; usta az, haliyle fiyatları yüksek olduğu için daha pahalı. Ustalar "Yani bir saatlik işimiz 3 saat, 3 saatlik işimiz de mecbur bir güne sarkıyor" dedi.