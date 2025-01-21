Kimsenin Beğenmediği İş Mesleği Oldu: Aylık 80 Bin TL Kazanıyor! Acil Eleman Aranıyor

YETİŞTİRECEK ELEMAN BULAMIYORUZ

Kaporta ustası Ramazan Ceylan "Çıraklık okuluna gidiyorsun, çıraklık okulunda bir eğitim yok" derken Motor Ustası Hasan Elfidan ise "Okulda da biz çırak bulamıyoruz diyor, yetişecek eleman bulamıyoruz diyor" dedi.

OTO BOYA USTASININ HAFTALIK MAAŞI 20 BİN LİRA

Şu anda tamirhanelerde özellikle kaporta, boya ve mekanik ustaları aranıyor. Elektrik ve elektronik şanzıman, otomatik şanzıman ve motor ustası olarak çalışacak kişi bulamadıklarını söyleyen ustalara göre maaşlar iyi. Maaşı sorulan bir usta maaşının 50 bin TL olduğunu söylerken oto boya ustası Hüseyin Cüce ise "Şu an haftalık 20 bin lira" dedi.