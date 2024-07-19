Kimsenin Ayak Basmadığı Yerde Buldu: Ağaç Kovuğundan Çıkıyor, Kilosu 8 Bin Lira!

Batman'da arıcılık yapan Ömer Ağduk, ormanlık alanda bulduğu arıları izleyerek kimsenin girmediği yerlerdeki ağaçların kovuklarında bal buldu. Binbir derde deva olarak nitelendirilen balın kilosu ise 8 bin lira.

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Kimsenin Ayak Basmadığı Yerde Buldu: Ağaç Kovuğundan Çıkıyor, Kilosu 8 Bin Lira!

Arıcılığın yaygın yapıldığı Batman'ın Sason ilçesinde zaman zaman kovanlardan kaçan arılar, yerleşim yerlerine uzak bölgelerdeki ormanlarda ağaçların kovuklarına yerleşerek yuva yapıyor.

Kimsenin girmediği ormanlarda ağaçların kovuğunda yuvalarında el değmemiş doğal ortamda binbir derde deva olarak bilinen katkısız ürettikleri bal ise civarda yaşayan köylülere ek geçim kaynağı oluşturuyor.

Kimsenin Ayak Basmadığı Yerde Buldu: Ağaç Kovuğundan Çıkıyor, Kilosu 8 Bin Lira! - Resim : 1

KİLOSU 8 BİN LİRA

Dereiçi köyünde ailesi ile birlikte arıcılık yaparak geçimini sağlayan Ömer Ağduk, ormanlık alanda bulduğu arıları bir süre izledikten sonra bal sağım zamanı geldiğinde ağaç kovuklarını açarak balı çıkarıp kilosunu 8 bin liradan satışa çıkardığını söyledi.

Kimsenin Ayak Basmadığı Yerde Buldu: Ağaç Kovuğundan Çıkıyor, Kilosu 8 Bin Lira! - Resim : 2

Ağaçların kovuklarında bulunan arıları mart, nisan ve mayıs aylarında tespit ettiklerini belirten Ağduk, şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 ay izledikten sonra şimdi kovukları açıp balın sağımını yapacağız. İnşallah kısmetimize iyi bir bal çıkar. Bu bal binbir derde şifalıdır. Kilogram fiyatını 8 bin liradan satıyoruz. Bu yıl fazla bal olmadığı için her yerde bulunmaz. Diğer ballara benzemiyor. Kovukta bulunan arıları da kendi kovanlarımıza koyarak beslemeye alıyoruz."

Kaynak: İHA

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