Kimsenin aklına gelmezdi: Sıfır otomobilde yeni tehlike
Sıfır kilometre araçlardaki fahiş fiyatlara karşı çıkarılan yeni yönetmelik sonrasında stoklardaki binlerce sıfır otomobil, sahipleri tarafından zarar etme endişesiyle satışa çıkarılmaya başlandı. Ancak sektör temsilcilerinden uyarılar geldi.
Türkiye otomotiv pazarı, yıl başından beri devam eden rekor trendini Temmuz ayında da sürdürdü.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, toplam pazar Temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 115.4 oranında büyüdü ve 112 bin 459 adede yükseldi. Böylece otomotiv pazarında tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sonuçları elde edildi.
'HANGİ ŞARTLAR ALTINDA SAKLANDIĞI BİLİNMİYOR'
Artan fiyatlara rağmen gaza basan satışlar sonrası araba almak isteyenler için dikkat çeken bir uyarı yapıldı.
Sektör temsilcileri Ticaret Bakanlığı’nın aldığı son kararlar neticesinde ikinci ele düşen sıfır araçların, stoklandıkları alanlardan ortaya çıkarılıp satışa sunulmaya başlandığını ve tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.