Kimsenin aklına gelmezdi: Sıfır otomobilde yeni tehlike

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, toplam pazar Temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 115.4 oranında büyüdü ve 112 bin 459 adede yükseldi. Böylece otomotiv pazarında tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sonuçları elde edildi.