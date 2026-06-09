Yıllık 386 Bin TL'lik Net Kazanç! Vergi İstisnasının Detayları Belli Oldu

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Türkiye'de istihdamı artırmak ve küresel şirketlerin yönetim merkezlerini ülkeye çekmek adına çalışan ücretlerine tarihi bir vergi muafiyeti tanındı.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında kurulan "Nitelikli Hizmet Merkezleri" ile İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) personeli kapsayan düzenleme, yıllık bazda çalışan başına 386 bin TL'yi bulan bir finansal avantaj sağlıyor.

KİMLER 'NİTELİKLİ PERSONEL' SAYILACAK?

Bu dev avantaja hak kazanmak için şirketlerin ve çalışanların belirli şartları taşıması gerekiyor:

En az 3 farklı ülkede aktif faaliyet gösteren şirketler,

Finansal danışmanlık, hukuk, marka yönetimi ve risk yönetimi gibi küresel hizmet sunan merkezler,

Yıllık hasılatının en az yüzde 80'ini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden kazanan yapılar,

Bu merkezlerde doğrudan hizmet üreten uzman personel.

ASGARİ ÜCRETİN 5 KATINA KADAR MUAFİYET

Yeni Gelir Vergisi Kanunu düzenlemesine göre muafiyet oranları iki kademeli olarak uygulanacak:

1. Grup (Normal Merkezler): Brüt asgari ücretin 3 katına kadar (2026 yılı için 99.090 TL) olan maaşlar vergiden tamamen muaf olacak.

2. Grup (İFM ve Endüstri Bölgeleri): Brüt asgari ücretin 5 katına kadar (2026 yılı için 165.150 TL) olan maaşlardan gelir vergisi alınmayacak.

MAAŞ, PRİM VE İKRAMİYELER DAHİL

Muafiyet sadece kök maaşları değil, mesai, prim, ikramiye ve huzur hakkı gibi tüm yan ödemeleri de kapsayacak. Ayrıca istisna limitleri içinde kalan bu ödemelerden damga vergisi kesintisi de yapılmayacak. Cumhurbaşkanı, asgari ücretin 3 ve 5 katı olarak belirlenen bu sınırları 2 katına kadar artırmaya yetkili kılındı.

YILLIK NET KAZANÇ NE KADAR OLACAK?

2026 yılı brüt asgari ücreti olan 33.030 TL baz alındığında, çalışanların elde edeceği yıllık net avantaj şu şekilde hesaplandı:

Normal nitelikli hizmet merkezlerinde yıllık toplam avantaj: 183.529 TL

İFM ve özel endüstri bölgelerinde yıllık toplam avantaj: 386.237 TL

Kaynak: Habertürk