Kilosunu 10 Bin Liradan Satıyorlar, Talebe Yetişemiyorlar: Müşterisi Çoktan Hazır! Büyük Tehlikeleri Aşıp Doğadan Topluyorlar!

Abdulvahap Semo, kayaların oyukları ve ağaçların kovuklarındaki arıların yaptığı balı toplamak için her yıl kilometrelerce yol katediyor. Bal avcılığı oldukça tehlikeli ve zahmetli. Semo ve kardeşleri, arıların yeni yuva yaptıkları yerleri bulmak için dağların zorlu patikalarında yürüyerek kaya oyuklarını ve ağaç kovuklarını araştırıyor. Tespit ettikleri yuvalara ulaşmak için iplerle dik kayalıklardan inen Semo, arıların bulunduğu bölgeye duman kullanarak müdahale ediyor. Böylece arıları güvenli bir şekilde uzaklaştırıp, peteğe ulaşabiliyor. Özellikle bu yıl kayalık bir alanda bulunan bir arı yuvası, yoğun bir çaba sonucu başarıyla hasat edildi.

KİLOSUNU 10 BİN LİRADAN SATIYORLAR

Semo’nun topladığı bu özel bal, hem yurt içi hem de yurt dışından yoğun talep görüyor. Doğal üretim süreci, balın eşsiz kalitesini ortaya koyuyor ve bu nedenle balın kilogramı tam 10 bin TL’den satışa sunuluyor. Semo, müşterilerinin sabırsızlıkla bu balı beklediklerini belirtiyor ve gelen talepleri karşılamak için özenle paketleme işlemi yapıyor.