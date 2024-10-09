Kilosunu 10 Bin Liradan Satıyorlar, Talebe Yetişemiyorlar: Müşterisi Çoktan Hazır! Büyük Tehlikeleri Aşıp Doğadan Topluyorlar!
Van'ın Çatak ilçesinin bozulmamış doğası ve zengin bitki örtüsü, doğal bal üretimi için doğal bir ortam sunuyor. Bölgenin en ilginç arıcılarından biri olan ve "arı adam" lakabıyla tanınan Abdulvahap Semo, kardeşleriyle birlikte kovanlarından kaçan arıların dağlık alanlarda oluşturdukları vahşi yuvalara ulaşmak için adeta birer dağcı gibi zorlu koşullarda çalışıyor.
Kaynak: AA
Abdulvahap Semo, kayaların oyukları ve ağaçların kovuklarındaki arıların yaptığı balı toplamak için her yıl kilometrelerce yol katediyor. Bal avcılığı oldukça tehlikeli ve zahmetli. Semo ve kardeşleri, arıların yeni yuva yaptıkları yerleri bulmak için dağların zorlu patikalarında yürüyerek kaya oyuklarını ve ağaç kovuklarını araştırıyor. Tespit ettikleri yuvalara ulaşmak için iplerle dik kayalıklardan inen Semo, arıların bulunduğu bölgeye duman kullanarak müdahale ediyor. Böylece arıları güvenli bir şekilde uzaklaştırıp, peteğe ulaşabiliyor. Özellikle bu yıl kayalık bir alanda bulunan bir arı yuvası, yoğun bir çaba sonucu başarıyla hasat edildi.
KİLOSUNU 10 BİN LİRADAN SATIYORLAR
Semo’nun topladığı bu özel bal, hem yurt içi hem de yurt dışından yoğun talep görüyor. Doğal üretim süreci, balın eşsiz kalitesini ortaya koyuyor ve bu nedenle balın kilogramı tam 10 bin TL’den satışa sunuluyor. Semo, müşterilerinin sabırsızlıkla bu balı beklediklerini belirtiyor ve gelen talepleri karşılamak için özenle paketleme işlemi yapıyor.
TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR MÜŞTERİSİ ÇOKTAN HAZIR
Abdulvahap Semo, , önceden tespit ettikleri kaya ve ağaç balını çıkarmak için zorlu bir yolculuğa çıktıklarını belirtti.
Gerekli güvenlik önlemlerini alarak yuvalara ulaştıklarını ve petekleri topladıklarını söyleyen Semo, şu ifadeleri kullandı:
"Kaya balının yerini kardeşlerimle birlikte önceden tespit etmiştik. Bazen de yörede yaşayanlar bize yuvaların yeri konusunda bilgi veriyor. Güvenlik önlemlerimizi aldıktan sonra bala ulaşıyoruz. Bu bal, nadir bulunduğu için çok özel. Kilogramını 10 bin liradan satıyoruz. Bu balın müşterisi hazır; çoğu zaman az çıktığı için talebe yetişemiyoruz. Ağaçtaki yuvayı ise arılar, bir kuş yuvasının girişinden girerek oluşturmuş. Ağaca zarar vermeden sadece giriş kısmını kesiyoruz. İçindeki balı aldıktan sonra arıları da bir kovana taşıyoruz. Sonrasında ağacın kovuğunu aynı şekilde kapatıyoruz."
İLAÇ NİYETİNE TÜKETİLİYOR
Kovanlardan kaçan arıların yuvalarını tespit etmek için bazen kilometrelerce yürüdüklerini belirten Semo, şunları ekledi: "Bu tür ballar genellikle yüksek ve riskli bölgelerde oluyor. Biz de ona göre önlemlerimizi alarak balı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu balda hiçbir katkı maddesi yok. Genellikle ilaç niyetine tüketiliyor."