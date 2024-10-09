Kilosu Rekor Fiyata Satılıyor! Kayalardan ve Ağaçlardan Topluyorlar, Kapış Kapış Satılıyor

KİLOSU 10 BİN LİRAYA SATILIYOR

Abdulvahap Semo, bu yıl da Çatak’ın kırsalında bir kaya oyunda ve bir ağaç kovuğunda tespit ettiği yuvalardan bal topladıklarını söyledi. Balı toplarken, ağacın doğal yapısına zarar vermeden hareket ettiklerini, sadece giriş kısmını kestiklerini belirten Semo, balın az miktarda çıktığı için çok değerli olduğunu ve kilogramının 10 bin TL olduğunu ifade etti. Yurt içi ve yurt dışından müşterileri olduğunu belirten Semo, “Kaya balı nadir bulunduğu için oldukça özel bir ürün. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz” dedi.