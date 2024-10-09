Kilosu Rekor Fiyata Satılıyor! Kayalardan ve Ağaçlardan Topluyorlar, Kapış Kapış Satılıyor
Van’ın Çatak ilçesinde arıcılık yapan ve “arı adam” lakabıyla tanınan Abdulvahap Semo ve kardeşleri, doğanın zorlu koşullarına meydan okuyarak arıların dağlardaki kaya oyukları ve ağaç kovuklarına yaptığı yuvalardan bal elde ediyor. Semo ve ailesi, kilometrelerce yürüyerek topladıkları bu nadir balı, kilogramını 10 bin TL’den satışa sunuyor.
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Bölgenin bozulmamış doğası ve zengin bitki örtüsü sayesinde elde edilen "kaya ve ağaç balı", büyük talep görüyor. Abdulvahap Semo, bu ballara ulaşmak için tırmanış ekipmanları ve güvenlik önlemleriyle uzun ve zorlu yolculuklar yaptıklarını belirtiyor. Özellikle kayalık alanlarda ve yüksek yerlerde arı yuvalarını tespit eden Semo, ip yardımıyla ulaşarak duman kullanıp arıları uzaklaştırdıktan sonra petekleri topladıklarını ifade ediyor.
KİLOSU 10 BİN LİRAYA SATILIYOR
Abdulvahap Semo, bu yıl da Çatak’ın kırsalında bir kaya oyunda ve bir ağaç kovuğunda tespit ettiği yuvalardan bal topladıklarını söyledi. Balı toplarken, ağacın doğal yapısına zarar vermeden hareket ettiklerini, sadece giriş kısmını kestiklerini belirten Semo, balın az miktarda çıktığı için çok değerli olduğunu ve kilogramının 10 bin TL olduğunu ifade etti. Yurt içi ve yurt dışından müşterileri olduğunu belirten Semo, “Kaya balı nadir bulunduğu için oldukça özel bir ürün. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz” dedi.
ULAŞILMASI ZOR YERLERDEN TOPLUYORLAR
Semo’nun kardeşi Hadi Semo ise ailelerinin üçüncü kuşak arıcıları olduklarını vurguladı. Kovanlardan kaçan arıların yuvalarını bulmak için kilometrelerce yürüdüklerini belirten Hadi Semo, “Bu ballar genellikle yüksek ve ulaşılması zor bölgelerde bulunuyor. Bu nedenle güvenlik önlemlerimizi alarak balı çıkarmaya çalışıyoruz. Tamamen doğal ve katkısız olan bu bal, ilaç niyetine tüketiliyor” diye konuştu.