Kilosu Altınla Yarışıyor, Fiyatı 4 Bin TL'ye Satılıyor: Herkes Almak İstiyor Ama Öncelik Onlara Veriliyor
Rize’nin yüksek rakımlı Anzer Yaylası’nda üretilen coğrafi işaretli Anzer balında bu yıl rekoltenin yüksek olması bekleniyor. Sınırlı üretilen balın kilosu 4 bin TL'ye satılırken öncelik özellikle hastalara veriliyor.
Kaynak: İHA
Rize’nin dünyaca ünlü şifa deposu Anzer balında üreticiler, 2025-2026 sezonu için umutlu. Bölgede bu yıl etkili olan kar yağışları, üreticilerin rekolte beklentilerini artırdı. Sınırlı üretimi ve zengin florasıyla dikkat çeken Anzer balı, bu sezon da yoğun talep görüyor. Kilogram fiyatı 4 bin TL’ye kadar çıkan bu özel bal, başta hastalar olmak üzere birçok kişi tarafından şifa amacıyla tercih ediliyor.
SEZON AÇILDI, ÜRETİCİLER UMUTLU
Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, bu sezon bal üretiminin verimli geçeceğine inandıklarını belirtti. Deniz, "Rize’de bu yıl oldukça yoğun kar yağışı yaşandı. Toprakta fazlasıyla su birikmiş durumda. Bu, çiçeklenme döneminde bitki örtüsünü olumlu yönde etkileyerek bal verimini artırabilir. Sezonumuz başlamış durumda, beklentimiz yüksek" dedi.
TALEP ÇOK AMA ÖNCELİK ONLARA
Endemik bitkiler açısından zengin olan 2.300 rakımlı Anzer Yaylası’nda üretilen bal, içerdiği zengin bileşenlerle özellikle hastalar tarafından tercih ediliyor. Deniz, ürünün sınırlı miktarda üretildiğini hatırlatarak, "Talep çok fazla ama biz önceliği hastalara veriyoruz. Bu bal sıradan bir tüketim ürünü değil, şifa arayanlara ulaştırılması bizim için önemli. O yüzden toplu siparişleri genelde kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
SAHTE BALLARA DİKKAT
Anzer balı alırken dikkat edilmesi gereken en önemli konunun ürünün coğrafi işaretli ve Tarım Bakanlığı onaylı olması olduğunu vurgulayan Deniz, "Gerçek Anzer balı, kare kod ve seri numarasıyla sistemde doğrulanabiliyor. Bu sayede tüketiciler sahte ürünlerle karşılaşmadan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler" dedi.
ÜNİVERSİTE DESTEKLİ BİLİMSEL ÇALIŞMA
Anzer balının geleceğini güvence altına almak amacıyla Hacettepe Üniversitesi tarafından bölgede 5 yıl sürecek kapsamlı bir proje başlatıldı. Bu projeyle, hem balın orijinalliği hem de Anzer Yaylası’ndaki bitki örtüsünde herhangi bir değişiklik olup olmadığı bilimsel olarak incelenecek.
Deniz, bu çalışmanın hem tüketiciye güven vereceğini hem de üreticiler açısından kaliteyi artıran bir yol haritası sunacağını belirterek, "Doğal dengenin korunması, hem Anzer balının kalitesini hem de ününü sürdürebilmesi için çok önemli. Bu nedenle biz de bu bilimsel süreci destekliyoruz" dedi.
Anzer Yaylası’nda arıcılar için göç Mayıs ayı itibarıyla başlayacak, üretim ise Haziran’da tam anlamıyla başlayacak. Ağustos ortasında tamamlanacak sezonun ardından, analizleri yapılan ballar satışa sunulacak.