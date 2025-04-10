Kilosu Altınla Yarışıyor, Fiyatı 4 Bin TL'ye Satılıyor: Herkes Almak İstiyor Ama Öncelik Onlara Veriliyor

SAHTE BALLARA DİKKAT

Anzer balı alırken dikkat edilmesi gereken en önemli konunun ürünün coğrafi işaretli ve Tarım Bakanlığı onaylı olması olduğunu vurgulayan Deniz, "Gerçek Anzer balı, kare kod ve seri numarasıyla sistemde doğrulanabiliyor. Bu sayede tüketiciler sahte ürünlerle karşılaşmadan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler" dedi.

ÜNİVERSİTE DESTEKLİ BİLİMSEL ÇALIŞMA

Anzer balının geleceğini güvence altına almak amacıyla Hacettepe Üniversitesi tarafından bölgede 5 yıl sürecek kapsamlı bir proje başlatıldı. Bu projeyle, hem balın orijinalliği hem de Anzer Yaylası’ndaki bitki örtüsünde herhangi bir değişiklik olup olmadığı bilimsel olarak incelenecek.



