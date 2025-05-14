Kilosu Altınla Yarışıyor, Doğada Kendi Kendine Yetişiyor! Hasat Mevsimi Başladı

Kuzugöbeği mantarının yetiştiği bölgeler, yöre halkı tarafından “ocak” olarak adlandırılıyor. Her yıl yeniden mantar verebilen bu alanların yeri genellikle sır gibi saklanıyor. Bazı toplayıcılar ise yeni keşfettikleri alanları sonraki sezon için özel olarak not alıyor. Kahverengi tonlarda olan kuzugöbeği mantarları, doğal çevreyle uyumlu rengi nedeniyle ilk bakışta fark edilemiyor. Ancak deneyimli toplayıcılar, göz aşinalığı sayesinde mantarları kolayca seçebiliyor.