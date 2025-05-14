Kilosu Altınla Yarışıyor, Doğada Kendi Kendine Yetişiyor! Hasat Mevsimi Başladı
Toros Dağları’nın eteklerinde kendiliğinden yetişen ve halk arasında “göbelek” olarak bilinen kuzugöbeği mantarı, yöre halkı için yalnızca bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda güçlü bir tutkuya dönüşmüş durumda. Yağışların etkisiyle verimli bir sezon geçiren doğaseverler, nisan ve mayıs aylarında sabahın erken saatlerinde dağlara çıkarak mantar toplama heyecanını yaşıyor.
Kaynak: İHA
Kuzugöbeği mantarının yetiştiği bölgeler, yöre halkı tarafından “ocak” olarak adlandırılıyor. Her yıl yeniden mantar verebilen bu alanların yeri genellikle sır gibi saklanıyor. Bazı toplayıcılar ise yeni keşfettikleri alanları sonraki sezon için özel olarak not alıyor. Kahverengi tonlarda olan kuzugöbeği mantarları, doğal çevreyle uyumlu rengi nedeniyle ilk bakışta fark edilemiyor. Ancak deneyimli toplayıcılar, göz aşinalığı sayesinde mantarları kolayca seçebiliyor.
TOPLAMA ŞEKLİ DOĞAL DÖNGÜYÜ KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ
Uzmanlar, mantarların kökünden koparılmaması gerektiğini belirtiyor. Bunun yerine bıçakla ya da kesici bir aletle dikkatlice toplanması, yeniden büyüme olasılığını artırıyor. Bu yöntem, doğal döngünün devamı açısından büyük önem taşıyor.
“ALTIN BULSAK BU KADAR SEVİNMEYİZ”
Civcikuyu mevkisinde sabah saatlerinde toplanmaya başlayan Hasan Ay, kuzugöbeği mantarı avını “bir tutku” olarak tanımlıyor. Ay, mantar ararken her şeyden uzaklaştıklarını ve kendilerini yalnızca doğaya verdiklerini belirtiyor. “Altın bulsak bu kadar sevinmeyiz” diyen Ay, mantar bulmanın verdiği coşkunun tarif edilemez olduğunu vurguluyor. Ay’a göre, kuzugöbeği mantarının kilosu 900 ila 1000 TL arasında değişiyor.
EŞGÜDÜMLÜ EKİPLER, GİZLİ NOKTALARI TARİYOR
Hasan Ay’ın dört kişilik ekibinde görev paylaşımı yapılmış durumda. Bir kişi mantarı bulduğunda, diğerleri hemen çevrede detaylı bir tarama yaparak başka mantarları da tespit ediyor. Aynı ekipten Abdurrahman Gül ise, daha önce belirlenen alanlarda toplama yaptıklarını ancak zamanla yeni noktaların da keşfedildiğini aktarıyor. Gül, sezonun yağışların sürmesine bağlı olarak mayıs sonuna kadar devam edeceğini belirtiyor.
GÖBELEK, DOĞAYLA BÜTÜNLEŞEN BİR YAŞAM BİÇİMİNE DÖNÜŞTÜ
Toroslar’daki kuzugöbeği mantarı sezonu, yöre halkı için hem doğayla bütünleşme hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşma fırsatı sunuyor. Göbelek tutkusu, nesilden nesile aktarılan bir doğa geleneği olarak yaşatılmaya devam ediyor.