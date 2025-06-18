Kilosu 80 Liradan 400 Liraya Fırladı! Zirai Don Felaketi Fiyatları Uçurdu
Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden kiraz, bu yıl adeta lüks tüketim haline geldi. İstanbul Avrupa Yakası Hal Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl haziran ayında kilogramı 80 TL'den satılan kiraz, bu yıl 400 TL’ye kadar yükseldi. Yaşanan bu rekor artışta, kış aylarında meydana gelen zirai don felaketinin büyük etkisi olduğu belirtiliyor.
Türkiye'nin birçok tarım bölgesinde etkili olan don olayları, başta kiraz olmak üzere pek çok üründe ciddi rekolte kaybına neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan toplam 16 tarım ürününün etkilendiğini açıkladı. Bu ürünler arasında armut, ayva, elma, fındık, şeftali, kayısı ve üzüm gibi birçok temel meyve de yer alıyor.
ORTA GELİRLİ İÇİN KİRAZ ULAŞILMAZ OLDU
Fiyatlardaki bu ani artış, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların kiraza erişimini güçleştiriyor. Kiraz artık birçok hane için ulaşılması zor bir ürün haline gelirken, pazarlarda ve marketlerde gözle görülür bir alım düşüşü yaşanıyor.
NAPOLYON KİRAZIN TANESİ 10 TL’DEN SATILDI
Fiyat artışı sadece büyükşehirlerle sınırlı kalmadı. Eskişehir’de satışa sunulan Napolyon kirazın tanesinin 10 TL’den etiketlenmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşılan fotoğraflar, fiyatlara gösterilen tepkinin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
MEYVE SEPETLERİNDE YER AÇMAK ZORLAŞIYOR
Uzmanlar, artan maliyetlerin ve iklimsel sorunların etkisiyle meyve fiyatlarının genel olarak yükseldiğine dikkat çekiyor. Bu yıl yaz meyvelerinin çoğunda benzer fiyat artışları beklenirken, tüketiciler alışveriş sepetlerini daha dikkatli oluşturmak zorunda kalıyor. Kiraz ise bu yaz sofralara daha az konuk olacak gibi görünüyor.
Kaynak: İHA