Kilosu 80 Liradan 400 Liraya Fırladı! Zirai Don Felaketi Fiyatları Uçurdu

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden kiraz, bu yıl adeta lüks tüketim haline geldi. İstanbul Avrupa Yakası Hal Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl haziran ayında kilogramı 80 TL'den satılan kiraz, bu yıl 400 TL’ye kadar yükseldi. Yaşanan bu rekor artışta, kış aylarında meydana gelen zirai don felaketinin büyük etkisi olduğu belirtiliyor.

Kilosu 80 Liradan 400 Liraya Fırladı! Zirai Don Felaketi Fiyatları Uçurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin birçok tarım bölgesinde etkili olan don olayları, başta kiraz olmak üzere pek çok üründe ciddi rekolte kaybına neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan toplam 16 tarım ürününün etkilendiğini açıkladı. Bu ürünler arasında armut, ayva, elma, fındık, şeftali, kayısı ve üzüm gibi birçok temel meyve de yer alıyor.

ORTA GELİRLİ İÇİN KİRAZ ULAŞILMAZ OLDU

Fiyatlardaki bu ani artış, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların kiraza erişimini güçleştiriyor. Kiraz artık birçok hane için ulaşılması zor bir ürün haline gelirken, pazarlarda ve marketlerde gözle görülür bir alım düşüşü yaşanıyor.

Kilosu 80 Liradan 400 Liraya Fırladı! Zirai Don Felaketi Fiyatları Uçurdu - Resim : 1

NAPOLYON KİRAZIN TANESİ 10 TL’DEN SATILDI

Fiyat artışı sadece büyükşehirlerle sınırlı kalmadı. Eskişehir’de satışa sunulan Napolyon kirazın tanesinin 10 TL’den etiketlenmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Paylaşılan fotoğraflar, fiyatlara gösterilen tepkinin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

MEYVE SEPETLERİNDE YER AÇMAK ZORLAŞIYOR

Uzmanlar, artan maliyetlerin ve iklimsel sorunların etkisiyle meyve fiyatlarının genel olarak yükseldiğine dikkat çekiyor. Bu yıl yaz meyvelerinin çoğunda benzer fiyat artışları beklenirken, tüketiciler alışveriş sepetlerini daha dikkatli oluşturmak zorunda kalıyor. Kiraz ise bu yaz sofralara daha az konuk olacak gibi görünüyor.

İsa Karakaş Bombayı Patlattı! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat Net Tarih Verdiİsa Karakaş Bombayı Patlattı! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat Net Tarih VerdiEkonomi

Otomotiv Devi Apar Topar 'Getirin' Dedi: 259 Binden Fazla Araçta Fren Riski Ortaya ÇıktıOtomotiv Devi Apar Topar 'Getirin' Dedi: 259 Binden Fazla Araçta Fren Riski Ortaya ÇıktıEkonomi

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek mi?' Sorusuna Dikkat Çeken Cevap Cumhurbaşkanı Art Arda Aynı Cevabı Verdi
Gece 00.00'a Kadar Şans Bu Kişilerin Peşini Bırakmayacak Gece 00.00'a Kadar Şans Bu Kişilerin Peşini Bırakmayacak
30 Kraliyet Ailesinin Tarih Kitaplarında Bile Yer Almayan Sırrı 30 Kraliyet Ailesinin Tarih Kitaplarında Bile Yer Almayan Sırrı
600 Bin İşçiyi İlgilendiriyor... Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan Çok Konuşulacak Çıkış! Grev Kararı Yolda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan Çok Konuşulacak Çıkış
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Altın Diye Biliniyor: Kilosu 500 TL'ye Satılıyor! Bu Yıl Eken Köşeyi Dönüyor Kırmızı Altın Diye Biliniyor: Kilosu 500 TL'ye Satılıyor! Bu Yıl Eken Köşeyi Dönüyor
81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları 81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları
Tekfen Holding'de Dengeler Sil Baştan! Ortaklık Oranı Değişti Tekfen Holding'de Dengeler Sil Baştan! Ortaklık Oranı Değişti
Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülünün Sahibi Belli Oldu! O Model Damgasını Vurdu Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülünün Sahibi Belli Oldu! O Model Damgasını Vurdu
Altın Gibi Tartılıyor, Avuçla Satılıyor: Yaşı da Kurusu da Cep Yakıyor! Kilosu 700 TL'yi Buluyor Altın Gibi Tartılıyor, Avuçla Satılıyor: Yaşı da Kurusu da Cep Yakıyor! Kilosu 700 TL'yi Buluyor